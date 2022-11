¿Cómo cuidar tus rizos en el invierno? ¡Checa estos tips expertos! Esta temporada de frío es la época en la que tu melena necesita más cariño. Si quieres fortalecer la hebra y mantener tus bucles sanos, toma nota de los consejos de la estilista Virginia Jiménez de Ouidad Salón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El invierno puede ser bastante agresivo para el cabello rizo debido a la falta de humedad en el aire, esto se traduce en sequedad, quiebre y encrespamiento. En sentido, conversamos con la estilista Virginia Jiménez de Ouidad Salón sobre cómo garantizar la salud de tus bucles. La experta con más de 20 años de experiencia en el área nos compartió algunos consejos de cómo aumentar la hidratación, qué tipos de peinados protectores usar y qué tratamientos recomienda. "El cuero cabelludo se reseca bastante. Yo recomiendo humectar con aceites antes del lavado. También usar shampoos que sean humectantes", dijo. "Para evitar salir con el pelo mojado y no enfermarse de un resfriado, usa difusores. Si te vas a secar al aire, usa una toalla para eliminar el exceso de agua", agregó. A la hora de dormir, Jiménez explicó que es importante usar gomas de satín y un moño alto estilo piña para evitar el frizz. También es importante envolver el pelo en un gorro o paño del mismo material para que el peinado dure más y no se tenga que lavar tan constantemente. Invierno Credit: Getty Images ¿Cuáles estilos protectores recomiendas en el invierno, trenzas, twists…? Si decides hacerte trenzas, no las dejes demasiado tiempo ya que el cabello y el cuerpo tiene que respirar porque tener el pelo amarrado mucho tiempo puede dar cabida a la pérdida del cabello, sobre todo en el área de la línea del cabello. "Hay que tener cuidado, te lo puedes hacer por una semana, pero siempre recomiendo que lo sueltes. No todo el mundo puede estar en eso constantemente porque hay personas que tienen el cuero cabelludo muy delicado y más sensitivo. Todo depende del cliente y la rutina que lleve, si tienes por ejemplo, si practicas natación o si trabajas muchas horas y no te puedes dedicar mucho tiempo a tu rutina, trenzas o twist son una buena opción", expresó. ¿Es recomendable lavarse el pelo todos los días? No porque reseca el cabello, te lo puedes mojar si es necesario, pero no lavarlo con champú. Si una persona va al gimnasio por ejemplo, no tiene que lavarse el cabello, simplemente se puede mojar con abundante agua o usar un cowash que te ayuda a remover el sudor. ¿Cómo hacer un cleansing en casa? ¿Cuántas veces es recomendado hacerlo? Hay personas que lo hacen orgánicamente con vinagre de manzana y agua tibia, pero hay que tener cuidado porque todo tiene su medida precisa. Si te pasas de vinagre, el pelo se te pondrá duro. Hay champús muy buenos que hacen la misma función y son más seguros, como el Curl Quencher Moisturizing Shampoo, de Ouidad. $24. ouidad.com Ouidad shampoo Credit: Cortesía de la marca Sobre la cantidad de tiempo, es ideal hacerlo mensual aunque también depende del estilo de vida, si es una persona muy activa, dos veces al mes. Después hay que ponerse un tratamiento hidratante para las puntas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo cuidar tus rizos en el invierno? ¡Checa estos tips expertos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.