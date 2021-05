¿Buscas una rutina de belleza sencilla y eficaz? Este matrimonio mexicano tiene la solución Pilar y Ricardo Quintero decidieron crear Care Skincare como respuestas a una complicación de las rutinas de belleza. Con solo cinco productos le dan a tu rostro todos los cuidados que necesita. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El ritmo acelerado actual, las actividades que completan nuestra agenda, los compromisos sociales, la familia… muchos son los factores que nos exigen y nos animan a simplificar algunos aspectos de nuestras vidas como por ejemplo la rutina de belleza. En los últimos meses, han surgido muchas iniciativas que apuestan por una rutina más simple, con menos productos, pero de mayor calidad. Un hueco de mercado que ya supieron ver el matrimonio formado por Pilar y Ricardo Quintero, naturales de México y afincados en Conneticut, en el 2018. La pareja está detrás de Care Skincare, una marca creada para todo tipo de pieles, edades, tonos y sexos, que gracias a la calidad de sus ingredientes y la tecnología tras sus fórmulas, cuidan de tu rostro con solo cinco productos. Además, utilizan ingredientes limpios, son libres de crueldad animal, emplean empaques minimalistas y reciclables, y además, apoyan diferentes programas benéficos. Hemos charlado con Pilar y Ricardo sobre su empresa familiar fundada en unos sólidos y comprometidos valores. ¿Qué os motivó a crear Care Skincare?

Pilar: Vimos una oportunidad en simplificar y facilitar el cuidado de la piel, ofreciendo una manera clara, fácil, limpia y efectiva. El mundo del cuidado de la piel se había complicado mucho. Demasiados productos que no funcionan, produciendo mucho desperdicio que no es sustentable. Más y más productos cada día con mensajes confusos y contradictorios, ingredientes dañinos, caros y productos que son experimentados en animales vivos. Como esposa, madre y empresaria, mi tiempo es limitado. Encontrar una rutina de belleza simplificada, que fuera eficaz y limpia era mi sueño. Y así es como nace Care Skincare. Donde ofrecemos productos eficaces, de alta tecnología y multifuncionales. Una rutina de noche y de día diseñada para un estilo de vida simple y eficiente. Y todo a precios accesibles. Después de que mi esposo Ricardo se retiró del mundo corporativo en el 2017, decidimos emprender algo juntos donde pudiéramos unir talentos. Pilar y Ricardo Quintero creadores Care Skincare Credit: Cortesía ¿Cómo y por qué elegisteis este nombre?

P: Estábamos creando la marca con nuestra agencia de diseño y teníamos ya algunos nombres. Sin embargo, pensábamos que nuestra marca no debería estar limitada al cuidado de la piel sino en un sentido más amplio e integral a todo lo que significa "Care". En realidad, fue como una epifanía, donde el nombre Care, (o cuidar en español) surgió. El cuidado de nuestra persona, nuestra salud, nuestra comunidad, nuestro planeta, de nuestro prójimo. Tiene tantas aplicaciones y dimensiones. No queríamos ser solamente otra marca de belleza, sino una comunidad que se cuida y que aporta con una misión humanista y de servicio. ¿Cómo diríais que ha influido ser mexicanos en la creación de la marca y sus productos?

P y R: Tenemos una sensibilidad latina y un concepto de la importancia de la solidaridad social. El cuidado "Care" de nuestra familia, de nuestros amigos, y el cuidar a nuestro prójimo es un valor universal y muy arraigado en la cultura matriarcal mexicana y latina. En México el usar maquillaje y el cuidado de la piel es algo que se pasa de madre a hija desde muy joven y nuestra línea se presta perfectamente a ser usada por varias generaciones. También, le damos importancia a la experiencia de uso disfrutando el proceso de aplicación de producto en el sentido estético además del funcional. Nuestras formulas tienen texturas lujosas y deliciosas al uso. Finalmente, los Estados Unidos nos han brindado la oportunidad de ser empresarios ya que las condiciones en este país fomentan la creación y el apoyo a pequeñas empresas familiares ofreciendo acceso a muchos recursos y condiciones económicas que desafortunadamente no están disponibles en México todavía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el mercado existen millones de marcas para el cuidado de la piel, ¿qué hace destacar a Care Skincare?

P y R: Care es una marca que valora la simplicidad. Simplicidad, como decía Einstein. "Todo hay que reducirlo a su máxima simplicidad, pero no más." ¿Por qué complicar las cosas cuando pueden ser mucho más sencillas? Nuestra simplicidad está en la rutina, pero no en las fórmulas. Hemos hecho nuestra tarea, investigando y formulando los productos que realmente necesita tu piel para proteger tu barrera hidratante y así mantener una piel sana, hidratada y radiante. Nuestros productos fueron diseñados con la más avanzada tecnología en ingredientes y ciencia cosmética para brindar múltiples beneficios a la piel con menos esfuerzo. Nosotros no hacemos pruebas en animales vivos con nuestros productos. Y, además ofrecemos estos productos a precios muy accesibles porque no vendemos a las tiendas departamentales o especialistas en belleza. Es así como podemos transferir ese ahorro en margen de utilidad y gastos directamente a nuestros clientes. Somos una marca que desde el primer día decidió contribuir a nuestra comunidad a través del programa Because We Care [que apoya diferentes organizaciones benéficas]. Además, ofrecemos un 30% de descuento todo el año a miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, doctores, enfermeras, bomberos, operadores de primeros auxilios, y maestros. Todos ellos juegan un papel importante en todas nuestras vidas y comunidades, y es importante apoyarles. Pilar y Ricardo Quintero creadores Care Skincare Credit: Cortesía ¿Cómo os ha servido la experiencia de Ricardo en grandes marcas cosméticas para saber lo que queríais, y lo que no, que fuera Care?

R: Yo tuve la gran oportunidad de trabajar con personas increíbles por todo el mundo. Durante cada viaje tenía contacto con las personas que vendían nuestros productos y marcas, así como reuniones con clientas. Uno de los temas más comunes era la gran confusión que tenían todos respecto a qué productos deberían usar, y cuándo. Además, había un grado de insatisfacción por el constante bombardeo de mensajes mercadológicos que confundían y restaban credibilidad ya que todo el tiempo siempre había algo "nuevo y mejor", cuando realmente las mejorías eran marginales. La gente también se quejaba de lo caro que eran los productos y no comprendían porque había tanto empaque y tanto desperdicio. Estos aprendizajes fueron incorporados al diseño de Care. Nosotros no vamos a estar lanzando productos constantemente. Nosotros usamos empaques minimalistas y reciclables. Nuestra mayor inversión es directamente en las formulas que son las que funcionan sobre la piel y no en empaques superfluos o pago de celebridades o influencers que realmente no usan los productos. Y finalmente, brindamos productos que son realmente efectivos, a un precio justo, que puede ser hasta un 40% más barato que nuestros competidores de grandes marcas, de venta en tiendas departamentales. ¿Cómo elegisteis los productos que queríais lanzar?

P y R: Queríamos deshacernos de todo lo innecesario y crear una línea con los productos que realmente necesita la piel para verse y sentirse saludable, hidratada y radiante. Junto con Debbie D'Aquino, experta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de productos cosméticos y nuestros laboratorios de desarrollo de producto, hicimos nuestro estudio de mercado, investigamos ingredientes y creamos una línea con cinco productos esenciales y multifuncionales para el cuidado de la piel: una loción limpiadora, una crema humectante en loción, una crema humectante en gel, crema para el contorno de ojos y labios y un suero retinoide anti-edad de uso nocturno con fórmula vegana. ¿Tenéis pensado sacar algún producto más en el futuro?

P: Sí, nuestro Protector Solar ya que el cuidado de la piel lo requiere. Pilar y Ricardo Quintero creadores Care Skincare Credit: Cortesía ¿Qué tan importantes son los ingredientes y su procedencia en vuestras fórmulas?

P: Súper importantes. La línea es limpia o lo que también es conocido como ¨clean beauty¨. Para nosotros, esto significa que no formulamos con parabenos, ftalatos ni ingredientes que no son seguros, irritantes o necesarios para el cuidado de la piel. Nuestros productos son cruelty-free y sin perfume. Todas nuestras fórmulas son exclusivas y propiedad nuestra y cumplen con los estándares más exigentes impuestos por la Comunidad Europea. Constantemente estamos revisando con nuestro laboratorio que todos los ingredientes estén conformes a nuestros altos estándares de calidad y de sustentabilidad. Así como explorando nuevos ingredientes para mejorar las fórmulas. No utilizamos ingredientes en nuestras fórmulas que yo no me pondría en la piel. Recientemente se ha unido a vuestro equipo vuestra hija mayor, ¿qué tal trabajar en familia?

P: ¡Increíble! La oportunidad de trabajar juntos como pareja y con nuestra hija mayor es un sueño. Natalia ha participado y contribuido desde los inicios de Care. Ella es la Gerente Senior de Contenido Creativo y Estratégico. Maneja la parte estratégica y la estética de la marca en redes sociales. Tiene un gran talento, sensibilidad y gusto que encaja perfectamente con la imagen y mensaje de Care. El tener varias generaciones colaborando nos brinda una perspectiva más integral y favorece el resultado final.

