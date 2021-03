Close

Una rutina de belleza limpia eficaz y adaptada a tu presupuesto es posible gracias a esta emprendedora latina Katrina Moreno, de raíces colombianas, ha creado un servicio informático de asesoramiento que diseña una rutina cien por cien personalizada con productos de belleza limpia a domicilio. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marzo es el mes nacional de la historia de la mujer en Estados Unidos. Por eso, cada viernes queremos destacar la historia de emprendimiento de una mujer latina relacionada con el mundo de la moda o la belleza. Hoy hablamos con Katrina Moreno, de ascendencia colombiana, quien ha creado Kura Skin, un servicio que te asesora y te envía productos de belleza limpia para crear tu rutina basándose en los problemas y preocupaciones de tu rostro y tu presupuesto, y que tiene en cuenta otros factores como el clima y los problemas medioambientales de la zona en la que vives. Kura Skin es muy fácil de utilizar. Primero contestas unas preguntas sobre tu tipo de piel, edad, código postal (para conocer las condiciones climáticas y medioambientales de la zona en la que vives), qué tipo de productos utilizas, tipo de piel, sensitividad, tus preocupaciones sobre tu piel y tus objetivos. Después eliges cuánto dinero quieres gastar al mes y un algoritmo se encarga de analizar todos tus datos para encontrar los productos que mejor se adapten a ti dentro de tu presupuesto. En un par de días recibirás tu rutina personalizada en casa, con las instrucciones de uso. Además, con tu feedback tanto sobre resultados como cuánto te duran los productos, en el próximo envío te mandan nuevas fórmulas para mejorar aún más tu experiencia. Image zoom Credit: Cortesía Trabajabas en el mundo tecnológico, concretamente en desarrollo estratégico, ¿cómo decidiste crear Kura Skin?

He tenido problemas con mi piel la mayor parte de mi vida. He pasado años buscando en Google y pidiendo consejo en Sephora y nada de eso me ayudó. Después de un brote de acné realmente malo, decidí pensar una manera mejor de hacer las cosas. Ese viaje me ha llevado a darme cuenta de tres cosas:

Primero, el cuidado de la piel es muy personal. No vale el "una talla sirve para todos".

Segundo, pensamos demasiado en sueros específicos y productos milagro. El éxito en el cuidado de la piel significa utilizar los productos e ingredientes adecuados, necesitas construir la rutina adecuada para ti.

Por último, no tiene que ser todo tan complicado. Si puedes comprender los factores que afectan a tu piel, puedes obtener la respuesta correcta mucho más rápido. Estaba claro: el cuidado de la piel es algo complicado. Quería crear una solución basada en los datos que lo convirtiera en algo fácil. ¿De dónde viene el nombre Kura Skin?

Kura se deriva de la palabra Sakura, que es el nombre japonés para los cerezos en flor. Pensé que el nombre ayudaba a capturar el ángulo de que [adaptamos tu rutina] a cada estación del año. Lo que hace a Kura tan especial es que los productos están pensados para tu perfil personal de piel y los productos seleccionados para ti interactúan con tu feedback. Siempre analizamos los casos para comprender lo que está funcionando y lo que necesita revisión. Utilizamos las condiciones climáticas de tu código postal para ajustar tus productos cada temporada. Tu familia es de Colombia, aunque tú naciste en Queens (Nueva York) y actualmente vives en Los Ángeles. Pero, ¿cómo ha influido tus raíces latinas en afrontar este proyecto?

Los fundadores latinos estamos subrepresentados en el mundo de la belleza y las fundadoras latinas son incluso más difíciles de encontrar en el mundo de la tecnología. Ser una minoría en casi cada panorama profesional me ha influido mucho. Era importante para mí crear un servicio para todo el mundo. Uno que pudiera celebrar la individualidad de cada uno a la vez que reflejara la diversidad. Image zoom Credit: Cortesía Además de las necesidades de su piel, ¿Cómo de importante para ti es el presupuesto de cada cliente?

Durante mi infancia, mi familia siempre ha sido muy frugal y es un rasgo que me acompaña todavía. Pero no es un valor que a menudo se alinee con la belleza limpia donde una humectante de $30 es algo raro.

Una parte central de nuestra misión es expandir la belleza limpia a un precio asequible. Todo el mundo debería tener acceso a ingredientes seguros de alta calidad. Por esas razones, el presupuesto se tiene en gran consideración. Nuestras rutinas personalizadas, que duran unos tres meses, empiezan en $99. Si estás buscando simplemente un nuevo producto te preguntamos cuánto estás pensando en gastarte y trabajamos para encontrarte el mejor dentro de tu presupuesto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo visualizas el futuro de tu marca?

Creo que el futuro es muy brillante. Ahora utilizamos nuestros sistemas para emparejar a clientes y productos con tal precisión que normalmente se quedan con nosotros durante mucho tiempo. En el futuro buscamos construir un inventario con un rango más amplio de productos que nos permita una personalización más precisa todavía e incluso mejores resultados. Ese es el proyecto a corto plazo.

También continuamos recibiendo muchas peticiones de clientes para emparejarles con productos de maquillaje, cuidado del cabello y otros productos de cuidado personal. Eso podría ocurrir dentro de más tiempo pero queremos enfocarnos en lo más difícil primero, y eso es el cuidado de la piel. Si quieres disfrutar de una rutina de belleza limpia y 100% personalizada, visita kuraskin.com y empieza a lucir una piel renovada y saludable.

