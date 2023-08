Rumi, la hija menor de Beyoncé, causa sensación con zapatillas de $1,200 A sus 6 años, la hija de la estrella ya es toda una fashionista. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace solo días la hija major de Beyoncé, Blue Ivy, estuvo en boca de todos por su aparición en el concierto de Nueva York de su mamá. Ahora, su hermanita es la que está llamando la atención gracias a una foto compartida por una mega estrella de la música pop. Tras bastidores después del concierto en Nueva Jersey el domingo, Beyoncé y su familia fueron visitadas por nada más y nada menos que Madonna. beyonce Credit: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood Acompañada por tres de sus hijas, Stella, Estere y Mercy, la cantante compartió una foto en sus redes sociales junto a Beyoncé y su hija menor, Rumi Carter, la cual lució unas zapatillas de deporte increíbles para la ocasión. Rumi, de 6 años, vistió un par de tenis altos Dior de $1,200 de estampado del logo de la marca. Las zapatillas grises fueron el complemento perfecto para su atuendo plateado en homenaje a los looks de su mamá sobre el escenario. beyonce Credit: IG/Madonna SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hermana, Blue Ivy hace apariciones más frecuentes con sus famosos padres Beyoncé y Jay-Z, pero Rumi y su hermano gemelo Sir se han mantenido fuera del centro de atención, así que quedamos sorprendidas al ver lo grande que está y su gran parecido a su hermana major.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rumi, la hija menor de Beyoncé, causa sensación con zapatillas de $1,200

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.