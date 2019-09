Rosie Rivera presume su nueva figura tras adelgazar 20 libras La hermana de la fallecida Jenni Rivera ha experimentado un notable cambio físico en apenas tres meses y medio. ¡Mira qué delgada se ve ahora la empresaria! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hace unos días era Angélica Vale la que sorprendía a muchos al lucir más delgada de lo habitual en una foto que compartía su agencia de representación artística en Instagram, ahora ha sido la hermana de Jenni Rivera, Rosie, la que ha dejado con la boca abierta a todos al presumir a través de sus redes sociales su nueva figura tras bajar nada más y nada menos que 20 libras. “He perdido 20 libras y 12% de grasa corporal”, compartió recientemente en Instagram la guapa empresaria junto a una foto en la que muestra su evidente y espectacular cambio físico. Image zoom Instagram Rosie Rivera. Instagram Rosie Rivera Lo más sorprendente de su notable transformación física es que se llevó a cabo en apenas 3 medios y medio, según informó la propia Rosie por medio de sus redes. ¿Su secreto? La dieta keto. “Me daba miedo porque decía: ‘¿Cómo puede ser que se coma tocino en una dieta?’. No me cabía en la cabeza, entonces le pregunté a mi doctor, que creo que es lo mejor que puedes hacer si vas a cambiar algo en tu vida. Me dijo: ‘Yo perdí 40 libras con [el plan] keto’. Me siento muy bien, me da energía. Si tengo hambre puedo comer algo pequeño y se me quita, no estoy hambreada todo el día. [Además] mi cabello está creciendo”, contaba semanas atrás en entrevista con People en Español la hermana de la fallecida Diva de la Banda. Image zoom Rosie Rivera. Instagram Rosie Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nuevo físico de la empresaria fue muy aplaudido a través de las redes sociales. “Wow bajaste de peso mucho, te ves increíble”, comentó una seguidora tras ver lo delgada que luce Rosie ahora. “Se nota el resultado. Felicidades por tu logro”, comentó otra persona. El esposo de Rosie, Abel, también ha experimentado una notable disminución de peso durante los últimos meses. “Él ha perdido 30 libras más o menos”, presumió Rivera en sus redes sociales. Advertisement EDIT POST

