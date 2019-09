El secreto de Rosie Rivera para mantenerse más feliz y en forma que nunca

Desde qué ha hecho para alcanzar su peso más saludable, recuperar su energía ¡y su mejor melena! hasta los consejos de estilo que le da su marido y el accesorio más especial que le recuerda a su hermana Jenni; la cantante, autora y oradora motivacional Rosie Rivera nos ha contado sin filtros sus secretos para disfrutar el presente como nunca.

Has dado un gran cambio con tu nueva dieta, ¿cómo te decidiste por este plan?

Se llama keto. [Llevo poco tiempo], pero ya me está dando resultados. Me daba miedo porque decía: ‘¿Cómo puede ser que se coma tocino en una dieta?’. No me cabía en la cabeza, entonces le pregunté a mi doctor, que creo que es lo mejor que puedes hacer si vas a cambiar algo en tu vida. Me dijo: ‘Yo perdí 40 libras con [el plan] keto’. Me siento muy bien, me da energía. Si tengo hambre puedo comer algo pequeño y se me quita, no estoy hambreada todo el día. [Además] mi cabello está creciendo.

¿En qué consiste?

Comes muy pocos carbohidratos y tu cuerpo empieza a usar la grasa para obtener energía, cuando antes usaba los carbohidratos.

Eres muy constante con el ejercicio, ¿cómo es tu rutina?

Empiezo cada mañana a las 4. Hago unos 30-45 minutos de ejercicios de alta intensidad dos días a la semana y los otros días pesas. Quisiera vivir cada año una vida más saludable y que se refleje. Le dije a [mi esposo] Abel hace muchos años, él es diez años menor que yo: ‘Yo soy como el vino, voy a mejorar con cada año’. Gracias a Dios se ha hecho realidad. Ahora, tras ocho años de matrimonio, él me puede decir: ‘Sí, es cierto’.

¿Cómo te cuidas la piel?

Dos personas me han enseñado del cuidado de la piel, la primera [fue] mi hermano Juan. A los 13 años yo empezaba a jugar con el maquillaje y él me dijo: ‘Si te vas a poner algo en la cara lo más importante es cuidarte la piel y si vas a usar productos que sean de los buenos’. Obviamente le quitaba todo a mi mami, que siempre usaba Lancôme. Esa fue mi primera marca, luego empecé con los productos de Chiquis, Diamond Skin Care. No puedo vivir sin su bloqueador solar y su serum de vitamina C. Ella me ha enseñado muchísimo sobre las manchas y sobre todo a cuidarme la piel del sol.

¿Tienes algún truco casero para mantener la piel o el cabello sano?

Si te lavas el rostro y el cabello con agua alcalina se te empieza a mejorar, es buenísimo. Mi hermano Gustavo me lo había dicho por años y por fin le hago caso. Cuando me lavo el rostro con agua alcalina se ve mucho mejor.

¿Por quién te dejas aconsejar en temas de estilo?

Mi esposo Abel me ayuda mucho. Mi look viene de Abel: mi físico, mi cabello, incluso me ayuda con el maquillaje y me dice: ‘Eso no me gusta, las sombras están muy fuertes’. Es muy bonito porque tengo un estilista en casa.

¿Cuál es la pieza más especial que hay en tu armario?

Un anillo que he nombrado ‘La victoria venidera’. Jenni y yo teníamos un anillo que ella compró cuando tuvo su primer éxito. Cuando capturaron a Trino, su primer esposo que abusó de Chiquis y de mí, ella me lo dio y me dijo que ese anillo me daría fuerza para luchar hasta que Dios nos diera la victoria. […] Varios años después ella se fue en el avión con el anillo puesto. Pensé que nunca tendría otro porque era una pieza de muchos diamantes, pero este año [mi sobrina] Jacqie y [su hija] Jaylah me dieron otro anillo de Jenni muy similar, este con diamantes amarillos y estrellas de diamantes. Esta joya me recuerda que vienen más victorias, especialmente cuando llegue al cielo y la abrace, y veamos como Dios nos dio la victoria sobre la muerte y la gente que nos desea el mal.