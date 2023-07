El look del día - julio 4, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic Jennifer López, la reina Máxima y Roselyn Sánchez son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La Diva del Bronx y su esposo Ben Affleck han sido dos de los invitados a la fiesta que el billonario Michael Rubin ha celebrado en Los Hamptons por el 4 de julio. Cumpliendo con el código de vestimenta que exigía blanco, la cantante nuyorican sedujo con este vestido de falda plisada y cuerpo de tirantes con recortes que lució con una cartera Valentino. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Máxima Look del día Credit: Dutch Press/The Grosby Group Muy elegante como siempre, la monarca apostó por el azul marino para asistir al acto en Conmemoración de la Esclavitud Holandesa en Ámsterdam con este diseño cruzado que combinó con guantes cortos, tocado, zapatos y cartera al tono. 2 de 8 Ver Todo Roselyn Sánchez Look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic Así de sonriente vimos a la puertorriqueña en la premiere de la película You, Me, & Her, ataviada con un top básico de tirantes y una falda negra con vuelo y cinturón, sencilla pero elegante, que combinó con sandalias negras minimalistas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Camila Morrone Look del día Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La actriz y modelo de origen argentino posó así de glamorosa antes de presenciar el desfile de Chanel en la Semana de la Alta Costura de Paris, con este conjunto de la maison de falda y cropped top de una sola manga tejido en punto blanco y negro con detalles dorados. Botas de combate y minibolso completaron su look. 4 de 8 Ver Todo Cardi B Look del día Credit: Pierre Suu/Getty Images La rapera de origen dominicano hizo voltear todas las miradas con sus looks en París. En el show de Thom Browne apostó por un vestido de crote clásico confeccionado en tweed en tonos blanco, azul y rojo, al que le dio un toque original con un bolso en forma de reloj y un peculiar tocado de red. 5 de 8 Ver Todo Camila Cabello Look del día Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La cantante cubana fue una de las celebridades invitadas al desfile de Giambattista Valli en la Semana de la Alta Costura de París, donde la vimos con este romántico diseño con caída, escote cruzado y abertura en el frente. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alexandra Pereira Look del día Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images La influencer española, más conocida como Lovely Pepa, también dijo presente en el show de Giambattista Valli con este coqueto traje de hombros caídos, con cuerpo drapeado y volantes que completó con un lazo negro, cartera de mano y brillantes aretes. 7 de 8 Ver Todo Eva Longoria Look del día Credit: Mega/The Grosby Group Muy casual con un minivestido blanco de estampado floral y chancletas captamos a la actriz mexicana en Marbella, España, buscando muebles para su nuevo hogar. Un look perfecto para los días de verano. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

