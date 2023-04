El hijo de Roselyn Sánchez ya es todo un modelo A sus cinco añitos, el hijo menor de la cantante puertorriqueña, Dylan Gabriel, posa como todo un profesional ¡y la cámara lo ama! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalyn Sánchez es una madre orgullosa y así lo demostró al presumir un logro profesional de su hijo Dylan Gabriel, quien a su corta edad ya está siguiendo los pasos de sus padres y es todo un modelo. La cantante puertorriqueña compartió una serie de fotografías de su pequeño de cinco años en sus redes sociales quien fue parte de una campaña de Twinnerific Clothing, una nueva línea de ropa diseñada para niños cuyos padres quieran combinar sus atuendos con estilos parecidos. "¡No puedo con toda esta ternura! Gracias a @capricecrane por invitar a mi Dylan Gabriel a modelar este nuevo diseño de Twitterrific Clothing que sale hoy. ¿No es hermoso? Ve a verlo. ¡Hecho a la medida!", fue el mensaje que usó la también actriz en su cuenta de Instagram. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y tanto fans como amigos de la estrella boricua le enviaron piropos al niño: "Es el mejor modelo!! Y el chico más dulce. ¡¡Lo amamos a él y a ti!!", "copiar y pegar. Es como tu, pero rubio", "y esa miradita", "precioso", "le sale natural", son algunos los comentarios que se leen en la publicación. Hijo de Roselyn Sánchez Credit: Instagram / Roselyn Sánchez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sánchez y su esposo Eric Winter se convirtieron en padres por primera vez de Sebella Rose en enero de 2012 y en noviembre de 2017 dieron la bienvenida al varoncito. Si bien son cuidadosos de la privacidad de sus hijos, de vez en cuando comparten con sus fans algunas fotos y videos de los momentos que pasan en familia en su casa en Puerto Rico o en sus vacaciones.

