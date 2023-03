El look del día - marzo 6, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images Roselyn Sánchez, Jessica Alba y Migbelis Castellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Karol G Look del día Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Loewe La cantante dijo presente en la primera fila del desfile de Loewe en la Semana de la Moda de París, ataviada con este vestido con efecto óptico de la firma en tonos grises y azules. Como accesorios, unos lentes de sol futuristas, cartera naranja y sandalias minimalistas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Look del día Credit: Instagram La presentadora participó en la gala benéfica Hearts and Stars con un seductor vestido negro con transparencias, detalles de brillos plateados y una gran abertura en la falda de Pretty Little Thing, que combinó con guantes largos de tul y zapatos transparentes. 2 de 10 Ver Todo Roselyn Sánchez Look del día Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images Así de elegante vimos a la puertorriqueña en los premios de la Sociedad Americana de Cinematógrafos. Nos encantó su enterizo negro con escote palabra de honor decorado con plumas y cinturón ancho que la actriz combinó con pendientes de aro y varios brazaletes finos. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Jessic Alba Look del día Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images En la Semana de la Moda de París vimos a la actriz y empresaria con este abrigo-vestido de estampado de piel de serpiente y originales zapatos de rejilla de Stella McCartney. 4 de 10 Ver Todo Eva Longoria Look del día Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images La actriz mexicana desfiló así de sofisticada para ir al desfile de su amiga Victoria Beckham en París, con este minivestido blazer azul marino y medias de encaje de la diseñadora británica. 5 de 10 Ver Todo Ariadne Díaz Look del día Credit: Instagram En su fin de semana la actriz presumió su silueta con este diseño azul luminoso de canalé y con un solo hombro, que conjuntó con sandalias doradas y labios rojos. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic La colombiana no quiso perderse el especial de NBC Carol Burnett: 90 Years Of Laughter + Love donde posó con este ceñido vestido palabra de honor con estampado de cuadro vichy en blanco y negro con botones de David Koma y sandalias de plataforma y tacón de Louboutin. 7 de 10 Ver Todo Katy Perry Look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic En la misma fiesta vimos a la cantante, con este original diseño negro vintage de Bob Mackie con capucha de pelo, escote asimétrico y recubierto con cadenas y brillos. 8 de 10 Ver Todo Victoria Beckham Look del día Credit: Marc Piasecki/GC Images La diseñadora estuvo varios días en la capital francesa, donde mostró sus diseños para otoño invierno. La exSpice Girl paseó por París con este luminoso pantalón acampanado verde pistacho combinado con un cálido suéter de cuello alto color lila y un bolso de flecos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Elle Fanning Look del día Credit: Arnold Jerocki/Getty Images Otra de las estrellas que no quiso perderse los desfiles de París fue la actriz, a quien vimos con un sexy atuendo de Alexander McQueen con gabardina negra que dejaba a la vista sus medias, originales botines de tacón y una cartera roja. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

