¡Roselyn Sánchez esplendorosa al rojo vivo en MQB! Como toda una “Lady in red” la jueza de Mira Quien Baila 2022 se robó el show con este precioso traje y un labial a juego. ¡Tenemos todos los detalles de su look! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz y bailarina puertorriqueña Roselyn Sánchez se unió al panel de jueces de la décima temporada Mira Quién Baila All Stars y su presencia semana tras semana causa sensación. En la última gala quedamos maravilladas con su impactante look. Vestida de rojo carmín, radiante y fabulosa ¡se robó el show! Por eso nos dimos a la tarea de buscar al diseñador de tan esplendoroso traje y al maquillista quien lo complementó con gran maestría y un labial rojo perfecto para dicha propuesta. Aquí te traemos todo lo que nos contaron sobre esta magnífica puesta en escena, fruto del gran trabajo en equipo que la artista supo llevar con tanto garbo y sensualidad. Roselyn Sanchez Credit: Instagram/@roselyn_sanchez El creador del diseño es el modisto colombiano Gustavo Arango, radicado en Puerto Rico desde hace 40 años. Su amistad con Roselyn viene de tiempo atrás pues sus piezas la han acompañado en momentos claves de su carrera y la noche del pasado domingo 23 de octubre no fue la excepción. "Queríamos que para esta gala Roselyn luciera algo súper moderno", nos contó Arango. "El diseño fue basado en mi técnica del origami o plisado que siempre he trabajado. Para destacar no solo su figura, sino su personalidad escogieron el rojo como un tono potente que enmarca los principios, que da fortaleza además de pasión. Roselyn Sanchez Credit: Instagram/@roselyn_sanchez "Fue confeccionado en crepé de seda rojo para proyectar fortaleza, fuerza y sensualidad", reiteró el diseñador. "Es una mujer que ha sido mi musa en los últimos 20 años", nos dice. "Es fabulosa no solo en el mundo artístico, también como madre ejemplar de dos nenes". La verdad es que nuestra querida boricua luce hoy día más resplandeciente que nunca y su magnetismo domina la pantalla chica. "Cuando planeamos con Roselyn la ejecución de este diseño quisimos siempre que ella fuera la protagonista", explicaba el diseñador. Este tono tan vistoso fue creado para convertirla en el centro de atención. "Por eso no tuvo ningún escote exagerado pues no era necesario para derrochar la sensualidad que ella ya posee", dijo Arango. "La idea era expresar belleza, poderío y felicidad con un diseño de líneas simples pero con un mensaje muy poderoso". El vestido tiene todos los elementos que han caracterizado a Gustavo Arango en su carrera: elegancia, delicadeza, modernidad. "Estoy muy orgulloso de celebrar 40 años de trayectoria", nos reveló. "Los voy a festejar en el 2023 con una preciosa muestra en Puerto Rico en colaboración con el fotógrafo Omar Cruz. Será una exhibición plena de arte y estilo". Gustavo Arango Credit: Cortesía OMAR CRUZ El labial fue complemento y parte de esta inspiración de moda donde lo que más importaba era que ella luciera y se sintiera fantástica. ¡Y por supuesto tenemos los detalles y la técnica! El maquillaje estuvo a a cargo del talentoso artista Roberto Ramos quien la ha preparado cada domingo para las galas semanales de evaluación de Mirá Quién Baila 2022. "El maquillaje clásico y sofisticado que realizamos estiliza aún más sus facciones y el efecto coral de la boca es tan impactante que atrapa todas las miradas", nos dijo Ramos. Para lograrlo hizo una mezcla de tonos que también nos compartió: "Mezclé dos tonos: uno de la marca Sephora llamado "Lava 76" y el clásico de MAC Cosmetics llamado "Ruby woo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con labios tan fuertes como protagonistas del maquillaje, Ramos mantuvo el resto de la propuesta en tonos neutros. Usó la paleta Renacer de su propia marca para crearle un sensual "cat eye" con el tono gris llamado Sanar. No sólo lo aplicó en el párpado móvil sino también lo humedeció para trazarle el delineado con un pincel. "Esta paleta es muy especial pues fue dedicada y creada en honor a mi pequeña sobrina quien acaba de vencer al cancer", nos comentó Roberto. "Por eso todos los tonos tienen nombres tan simbólicos", confesó. Aquí en este link podrás adquirirla y encontrar más información. Felicidades a Roselyn Sánchez no solo por la gran labor que hace como jueza en Mira Quién Baila 2022, también la felicitamos por su estilo, su buen gusto y su fabuloso equipo de creadores, expertos y artistas que se unen semana tras semana para hacerla brillar como toda una estrella. ¡Qué maravillas nos traerán para la próxima gala?

