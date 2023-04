Estas fotos comprueban que Roselyn Sánchez está más guapa que nunca a sus 50 años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Roselyn Sánchez, belleza, cumpleaños Credit: IG/Roselyn Sanchez La actriz puertorriqueña acaba de celebrar su cumpleaños, pero sigue manteniendo su figura y su belleza. Empezar galería Su debut Roselyn Sánchez, belleza, cumpleaños Credit: Vinnie Zuffante/Getty Images Cuando conocimos a Roselyn como una veinteañera, se destacó inmediatamente con sus look sensuales sobre la alfombra, como esta confección de encaje negro. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Presumiendo piernas Roselyn Sánchez, belleza, cumpleaños Credit: IG/Roselyn Sanchez Más de veinte años después, la actriz compartió una foto divina a su Instagram vistiendo un diseño transparente de Gustavo Arango y sandalias de Flor de María. 2 de 7 Ver Todo Diva dorada Roselyn Sánchez, belleza, cumpleaños Credit: IG/Roselyn Sanchez Para su fiesta de cumpleaños, eligió un traje fabuloso del mismo diseñador colombiano y sandalias a juego. 3 de 7 Ver Todo Anuncio En la pantalla Roselyn Sánchez, belleza, cumpleaños Credit: FOX via Getty Images Incluso en su papel como Elena Roarke en "Fantasy Island", la actriz siempre da lección de estilo chic. Aquí la vimos con un pantsuit blanco con un cinto que mostró su cintura de avispa. 4 de 7 Ver Todo Vocera hispana Roselyn Sánchez, belleza, cumpleaños Credit: Gladys Vega/Getty Images for Discover Puerto Rico Como una de las anfitrionas de "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve", Sánchez nos representó a todos los latinos y especialmente los puertorriqueños desde San Juan visitando un minivestido plateado. 5 de 7 Ver Todo Toda una princesa Roselyn Sánchez, belleza, cumpleaños Credit: Shy McGrath/WireImage En los Premios Latin Grammy del 2021, deslumbró con este fantástico traje de tul rosa de escote atrevido. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Toque de glamour Roselyn Sánchez, belleza, cumpleaños Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images Captamos a la actriz vistiendo un enterizo negro clásico accentuado con plumas al estilo del viejo Hollywood. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

