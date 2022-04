Exclusiva: Rosario Dawson comparte consejos de moda y lecciones de vida En la presentación de la nueva colección de Kate Spade, la actriz nos contó las enseñanzas que nunca olvidará de sus abuelas y la importancia del amor familiar Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Spade, Rosario Dawson Credit: BFA/Rommel Demano and Darian DiCianno Nos encontramos con Rosario Dawson en una casa espléndidamente decorada con los estampados icónicos de Kate Spade. Para celebrar el lanzamiento de la próxima colección de otoño y un nuevo libro, "Celebrate That! Occasions", la marca creó una experiencia de inmersión para celebrar su última inspiración- el diseño interior ecléctico. Entre empapelados de estampados florales y cojines a cuadros, la actriz de raíces cubanas y puertorriqueñas admitió sentirse nostálgica por los diseños que llevaban las mujeres de su familia en su juventud. Kate Spade, Rosario Dawson Credit: BFA/Rommel Demano and Darian DiCianno "Mi bisabuela trabajaba para el Sindicato de Trabajadores de la Confección de Damas y ella hacía ropa para mi mamá. Le encantaba poder tener algo que le quedaba perfecto y que de otro modo no podría comprar, pero también odiaba hacer juego con las cortinas y las almohadas. A mi me encantaba", confesó. También nos contó de su abuela, quien sirvió de inspiración para una lección de vida muy importante. "Mi abuela siempre estaba arreglada en toda ocasión. Siempre llevaba un labial y tacones. Siempre llevaba perfume. Y cuando miro fotos de ella, se ve que valió la pena. Ella siempre se veía elegante", nos contó. "Ella fue la primera persona que me puso delineador en los ojos y ahora me fascina." Rosario Dawson Credit: BFA/Rommel Demano and Darian DiCianno Para el evento muy chic, la actriz de DMZ también se vio elegante y moderna con blusa, falda y tacones a juego de estampado de leopardo y un bolso coqueto en forma del mismo animal. "Mi estilo es muy ecléctico, como la colección. Me encantan la piezas juguetonas, divertidas y alegres, especialmente durante los tiempos difíciles." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, con su hija de 19 años, Dawson nos cuenta que heredó el amor por el delineador, pero la lección más importante que busca enseñarle es la del amor familiar. "Yo tenía una relación muy íntima con mi abuela y todavía la tengo con mi mamá. Quiero que mi hija sepa que tiene una red de apoyo muy fuerte y que siempre estoy pensando en ella", explicó.

