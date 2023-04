Rosalía se transforma en vampira y sus fan quedan sorprendidos ¿Eres tú Rosalia? La cantante española optó por lo inesperado con este look escalofriante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de moda, Rosalía es de las artistas más vanguardistas del momento. La española se ha hecho conocida por siempre experimentar con sus looks y colaborar con casas de diseño que hacen sus sueños artísticos realidad. Sin embargo, su último look llamativo no está en boca de todos por un vestido cool o unos zapatos impresionantes, si no por un accesorio inesperado. Para complementar un atuendo de corset rojo y pantalones atléticos, la intérprete de "Malamente" eligió llevar dientes postizos con colmillos afilados como si fuera una vampira. Además, los llevó a juego con su manicura en un tono rojo vivo. Inmediatamente, sus fans comentaron sobre la transformación. "Qué le pasó a Rosalía" y "se ve como sangre, que perturbador" contaron entre los más de cinco mil comentarios en la foto. rosalia, dientes rojos Credit: IG/Rosalia En el mismo post en Instagram, la vemos sin los dientes en otra foto, así que estamos casi seguras que fue solo para tirarse unas fotos en referencia a su nuevo sencillo con Rauw Alejandro, "Vampiros". En otra foto compartida a su cuenta, bromeo que se siente más vampira que nunca. "Con esta vida de popstar no sé qué es la vitamina D", explicó la artista. "A ver si voy a la playa o algo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de dos semanas en Coachella, esperamos que pueda descansar y tomar un poco de sol responsablemente.

