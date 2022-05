¡Omg! Tienes que ver lo que hizo Rosalía para bajar unas cuantas libras antes de la gala del Met La cantante española lució increíble con el fabuloso vestido de Givenchy que llevó a la importante gala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A dos días de que la famosa gala del Met llevada a cabo en el Museo Metropolitano de Nueva York, todavía se sigue hablando de los increíbles looks que llevaron algunas celebridades, al igual que de todo lo que hizo Kim Kardashian para poder entrar en el vestido que hace décadas usó Marilyn Monroe. Kardashian declaró que se sometió a una dieta extrema para bajar 16 libras en tres semanas y así poder llevar está icónica pieza. Ahora bien, Kardashian no fue la única famosa que hizo hasta lo imposible para lucir más delgada en esta gran noche. Rosalía también se sometió a un tratamiento reductor bastante extremo y no dudó en compartirlo con sus seguidores. Resulta que la cantante española decidió envolverse completa en fundas negras para luego meterse a la sauna y sudar hasta más no poder. Las fundas, algo que muchas mujeres usan en el área del estómago cuando hacen ejercicios, hacen que sudes más y por lo tanto pueden ayudar a que bajes pulgadas en áreas específicas. "Preparada", escribió la artista junto a un set de fotos que publicó en su cuenta de Instagram y en las que aparece completamente envuelta en fundas negras y sentada en la sauna. En las imágenes también se puede apreciar cómo suda la cantante y lo apretadas que están las fundas, tanto que luce tres veces más delgada de lo que es. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosalia Credit: Instagram/Rosalía Rosalia Credit: Instagram/Rosalía Rosalia Credit: Instagram/Rosalía Rosalia en la gala del Met Durante la gala, la española llevó un espectacular y ceñido vestido con pronunciado escote, pedrería y cola con plumas, de Givenchy. No sabemos si su exagerado método para bajar unas cuantas libras le habrá funcionado, pero la verdad es que sí lucía increíble. ¿Te atrevería a hacer este tratamiento?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Omg! Tienes que ver lo que hizo Rosalía para bajar unas cuantas libras antes de la gala del Met

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.