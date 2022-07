Rosalía se corta el pelo en pleno concierto pensando que eran sus extensiones Rosalía se encuentra inmersa en su gira Motomami World Tour por España, y en uno de sus últimos conciertos, la cantante protagonizó un momento muy divertido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Subida al escenario durante su show en la ciudad de Granada, Rosalía estaba tan metida en el espectáculo que no se dio cuenta que se estaba cortando su pelo natural. Ataviada con un vestido blanco, unas botas altas de color azul y dos largas trenzas peinadas con extensiones, la novia de Rauw Alejandro se puso a bailar y justo en ese momento, la artista agarró unas tijeras y se sentó en una silla de peluquería que apareció sobre el escenario. Entre canción y canción y mientras la cámara le enfocaba, la intérprete se cortó las dos extensiones que tenía trenzadas a su pelo. Sin embargo se cortó más de lo debido. Rosalía Rosalía | Credit: Mezcalent Con la naturalidad que le caracteriza, Rosalía reconoció lo sucedido ante los miles de asistentes al show: "Me acabo de cortar mi pelo de verdad. Tengo un lado más corto que el otro, me lo he cortado de verdad", confesaba entre risas. "Bueno, mira... me he hecho las puntas. Un día menos de peluquería", añadía mirando la parte buena del incidente. Y como toda una profesional, la artista comenzó a tocar los acordes de su siguiente canción y continuó como si no hubiese pasado nada, con un público totalmente rendido a sus pies. A pesar de encontrarse separados por sus compromisos profesionales, la relación entre la española y Rauw Alejandro sigue fuerte. El intérprete de Mírame, asegura estar "enchulado, enamorado" de su novia y aunque no hay planes de boda, confiesa que ellos van despacito pero muy enamorados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rosalía se corta el pelo en pleno concierto pensando que eran sus extensiones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.