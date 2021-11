El estilo de Rosalía Y Rauw Alejandro juntos por primera vez en la alfombra roja La pareja de cantantes se mostró muy acaramelada en la alfombra de una premiación en la que derrocharon estilo con sus looks. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llevábamos meses sospechando que la cantante Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro eran pareja pero no fue hasta el pasado 25 de septiembre, cumpleaños de la española, que los tórtolos confirmaron su amor a través de sus cuentas de Instagram. A partir de ese momento, las muestras de cariño y complicidad de los enamorados comenzaron a multiplicarse y les habíamos visto juntos hasta de vacaciones, pero hasta la noche del pasado viernes no habían aparecido en una alfombra roja. Y por fin, en la entrega de Los40 Music Awards 2021, celebrados en Palma de Mallorca (España) dieron el paso de presentarse en público de la mano. Aunque a la llegada atendieron los medios de comunicación por separado, Rosalía no dudó en llamar a su novio para fotografiarse juntos, muy acaramelados y cómplices, y ambos compartieron imágenes de su llegada al evento juntos en el mismo coche. Para esta cita con la música, la joven de 28 años eligió un vestido vintage de Dolce & Gabbana, perteneciente a la colección primavera verano 1998. Un traje azul de corte recto en gasa totalmente transparente, drapeado en la cintura y finísimos tirantes, con un corsé en color nude debajo y varias mariposas: en el hombro, en el escote recto, en la cadera… un insecto que ahora vemos por todos lados en el mundo de la moda. Combinado con sandalias al tono, la española lució el cabello en un recogido informal con raya partida en el centro y optó por no llevar joyas. Respecto al maquillaje, la cantante que recientemente ha lanzado su colaboración de belleza con MAC Cosmetics, apostó por un maquillaje natural y labios rojos. Rosalia y Rauw Alejandro juntos en alfombra Credit: Isabel Infantes/Getty Images Por su parte, Rauw Alejandro vistió un traje azul marino oversized con raya diplomática, combinado con una camiseta de rejilla negra. Aunque sin duda lo que más llamó la atención fueron sus accesorios, numerosas gargantillas de oro y diamantes que decoraban su cuello, aretes y pendientes en la nariz, también con oro y diamantes. Durante la gala, en la que Rosalía le hizo entrega del premio a Mejor artista urbano en categoría internacional a su chico, la cantante se cambió de look y apareció con un traje oversized de charol negro conjuntado con un top transparente. "Estoy rezando" dijo la intérprete de Malamente, quien tras abrir el sobre y ver el nombre de su amado como ganador no pudo evitar una pícara sonrisa. El flamante vencedor, además de besar a su chica al llegar al escenario, le dedicó el premio "A mi bella novia, que es mi musa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente hace apenas un mes, durante un concierto en Barcelona, el puertorriqueño declaró su amor en pleno escenario diciendo: "Barcelona es la mejor ciudad del mundo y tiene la novia más guapa del mundo también". ¡Que no pare el derroche de amor!

