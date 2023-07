Recordamos el estilo de Rosalía y Rauw Alejandro como pareja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería rosalia, rauw alejandro, estilo Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy Ya es oficial la separación de los dos artistas, pero nosotras las amantes de la moda extrañaremos su estilo como pareja más que nada. Aquí un repaso a los mejores looks que lucieron juntos. Empezar galería La primera alfombra rosalia, rauw alejandro, estilo Credit: Isaac Buj/Europa Press via Getty Images Vimos a la pareja sonriendo juntos en una alfombra por primera vez en Los40 Music Awards en Mallorca. Por su parte, Rosalía maravilló con un vestido azul celeste adornado con mariposas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Atuendos a juego rosalia, rauw alejandro, estilo Credit: Taylor Hill/GC Images El dúo impactó en Nueva York con sus looks monocromaticos negro con piezas de cuero. 2 de 7 Ver Todo Todo de denim rosalia, rauw alejandro, estilo Credit: Gotham/GC Images Desde las botas oversized de la cantante española hasta el cabello de el puertoriqueño, este look azul fue de los más llamativos de la pareja. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Elegancia total rosalia, rauw alejandro, estilo Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy Aunque los dos artistas se destacan por su estilo moderno y casual, mostraron que también son expertos en los looks más sofisticados con sus propuestas en la alfombra del Latin Grammy. 4 de 7 Ver Todo Diva dorada rosalia, rauw alejandro, estilo Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Tras bastidores en los premios, vimos a la pareja con un cambio de look y Rosalía llamó la atención con una prenda de lentejuelas doradas que le quedó de maravilla. 5 de 7 Ver Todo Sobre el escenario rosalia, rauw alejandro, estilo Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella En Coachella, la pareja dio lección de estilo hasta en el calor del desierto y dejó al público boquiabiertos con su presentación espectacular. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vampiros rosalia, rauw alejandro, estilo Credit: zerojack/Star Max/GC Images Sólo meses antes de su ruptura, la pareja lanzó su disco Vampiros y el estilo de la española se inspiró en la moda gótica. Le deseamos lo mejor a Rosalia y Rauw en esta nueva etapa de sus vidas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

