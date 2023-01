Rosalía arrasa con su participación en el desfile de Louis Vuitton La artista española se subió al techo de un vehículo y sorprendió con su “Saoko” en la presentación de la colección masculina para otoño-invierno 2023 de la marca en la Semana de la Moda de París. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su exitosa gira mundial del año pasado, Rosalía sigue cosechando éxitos y ahora vuelve a sacarla del parque esta vez con su increíble participación en la Semana de la Moda de París. La cantante llegó al escenario del desfile de la colección otoño-invierno 2023/2024 de Louis Vuitton, subiendo al techo de un Cadillac amarillo cantando la canción "Candy", con un look deportivo y unas gafas de sol. La española de 30 años lució un abrigo puffer oversized con capucha de color gris que combinó con una camisilla blanca sin mangas y unos pantalones anchos. Además, complementó el atuendo con unos guantes negros ¡muy al estilo de una Motomami! Fue una pasarela que combinó el modelaje con una escenografía con aires vintage que recreaba las primeras etapas en la vida de un niño, desde su nacimiento, adolescencia hasta que se convierte en adulto. "Gracias por invitarme", escribió la cantante agradeciendo a la casa diseñadora en sus historias de Instagram. Rosalía y su mensaje a Louis Vuitton 2023 Credit: Instagram / Rosalía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de temas propios de la compositora como "Saoko" o "Despechá" también sonaron otras canciones como "Bulerías de la perla", de Camarón de la Isla, "Basbousa Song" de Ahmad H Music y "AIO" del dominicano Ángel Dior, quien cabe recordar también acompañó a Bad Bunny al escenario en uno de sus conciertos en la República Dominicana.

