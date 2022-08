¡Irreconocible! Rosalía impacta con su impresionante transformación y extraño look La cantante acapara titulares e inspira una ola de memes luego de teñir su cabello de dos colores y llevar las cejas ultrafinas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda de que Rosalía es uno de los fenómenos más populares no solo a nivel musical sino también en el mundo de la moda y las tendencias. Esta vez dejó a sus seguidores boquiabiertos con su más reciente transformación y nuevo look. Poco después de su concierto en la ciudad de São Paulo en Brasil, la "Motomami" publicó un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, en la que se ve disfrutando de la vida nocturna junto a sus amigas Ludmilla y Luisi y las maquilladoras y estilistas Mariona Botella y Serpiente. La intérprete de éxitos como "Despechá" y "Bizcochito" llevó las cejas ultrafinas y arqueadas al estilo Marlene Dietrich, la fallecida actriz alemana que popularizó esta tendencia en la década de los años 20. Además, tiñó mitad de su pelo de rojo y dejó la otra mitad de su color natural, a lo Cruella de Vil [personaje de Disney]. Marlene Dietrich Rosalía Glenn Close Left: Credit: Getty Images / Bettmann / Contributor Center: Credit: Innstagram / Rosalía Right: Credit: Getty Images / Evan Agostini/Liaison El vestuario tampoco pasó desapercibido. La artista lució un vestido de color gris y negro adornado con brillo y piedras en tonos metálicos, diseñado por el artista mexicano Isaul Ramírez. Para completar el look, usó lápiz labial rosa pálido, pestañas súper largas y una manicura de color verde lima. Rosalía Rosalía Left: Credit: Instagram / Rosalía Right: Credit: Instagram / Rosalía "Yo soy muy mía. Gracias Brasil", fue el mensaje que usó la artista para acompañar las fotografías a agradecer a ese país por el apoyo en su gira promocional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de los internautas no se hizo esperar y si bien algunos le comentaron con piropos y corazones, otros la compararon con personajes ficticios como Cruella, Doris [de la película Shrek] y con la cantante mexicana Lolita Cortés, cuando durante la final de La Academia apareció con el cabello rojo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Irreconocible! Rosalía impacta con su impresionante transformación y extraño look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.