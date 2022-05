Rosalía es la nueva imagen de SKIMS, marca de Kim Kardashian, y la campaña sube la temperatura La cantante española posa sensual frente a la cámara en lencería y ropa deportiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalía imagen de Skims Credit: Cortesía SKIMS/ Donna Trope La cantante Rosalía está imparable. Si hace poco revolucionaba la escena musical con su disco Motomami, ahora prueba suerte en el mundo del modelaje y enciende las redes. Lo ha hecho de la mano de SKIMS, la firma de prendas moldeadoras y ropa interior fundada por Kim Kardashian, que factura millones de dólares y que recientemente lanzó su primera colección de baño. En la campaña, que por primera vez se publica en inglés y en español, podemos ver a la artista posar con diferentes prendas de la colección Cotton, como un conjunto negro de sostén y tanga, braguitas tipo culotte, camisetas ajustadas e incluso unos ceñidos leggins con gorra a juego. "Una fuerza cultural se encuentra con estilos clásicos y modernos: presentando Rosalía para Skims" se lee en la cuenta oficial de la firma. Incluso hemos visto a la estrella de la música en un video, con un casco de moto con orejas de gato al más puro estilo motomami, en el que afirma "todo el mundo lleva Skims" mientras mira segura y confiada a cámara. La encargada de tomar las sensuales instantáneas, en las que Rosalía se muestra con un maquillaje natural en el que resaltan sus labios y su piel luminosa, ha sido la estadounidense Donna Trope, quien ya ha trabajado anteriormente con para Skims. En algunas imágenes vemos a la cantante de Pollo teriyaki con el cabello recogido en dos trenzas y en otras con su melena ondulada suelta con efecto mojado. Además de la propia firma también hemos podido ver las imágenes en las cuentas de Rosalía y de Kim Kardashian, quien ha dicho de la española que le sirve de inspiración. "Rosalía ha sido una gran inspiración para mí porque está dispuesta a experimentar y a ser atrevida tanto con su música como con su estilo personal. Esta campaña trata de esa energía y confianza que ella transmite al mundo. Y, sobre todo, me enorgullece que lleve las piezas más vendidas de Cotton Collection porque son piezas fáciles y clásicas que nos hacen sentir genial en nuestro día a día". La empresaria también ha querido compartir la portada del número de trajes de baño de Sports Illustrated que ella protagoniza con un bikini de su marca. Desde que llegó a Estados Unidos, el clan Kardashian se convirtió en una segunda familia para la cantante, a quien hemos visto en numerosas ocasiones en compañía de Kendall Jenner y recientemente en la fiesta de cumpleaños de Stormi, la hijita de Kylie. Parte del triunfo de SKIMS, además de que su fundadora tiene millones de seguidores en sus redes sociales y ella misma promociona sus piezas mostrando cómo usarlas, se debe en el gran rango de tallas de las que dispone, desde la XXS a la 4XL, su función moldeadora y sus colores neutros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La firma ha ido ampliando su catálogo y fichando a más celebridades para sus campañas. Antes de Rosalía, vimos a Kim posar con las supermodelos, antiguos ángeles de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Heidi Klum y Tyra Banks.

