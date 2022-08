Shakira, Karol G y Rosalía roban suspiros con sus looks, ¿qué tienen en común? Bellas, talentosas y camaleónicas. ¡Aquí te mostramos la razón por la cual estas 3 espectaculares mujeres causan sensación! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sexys, talentosas y camaleónicas, así son las cantantes Rosalía, Karol G y Shakira. Cabe resaltar que además de tener estas cualidades en común estas tres mujeres se han unido a la tendencia de esta temporada de verano y han decidido cambiar su color de pelo ¡al rojo! Considera este artículo como una advertencia oficial: los tonos rojos están en todas partes. Famosas actrices como Ariadne Díaz, Sophie Turner, Gaby Spanic [por mencionar algunas] se han unido también a la lista de celebridades que han optado por tonos más cálidos y que además hacen que el pelo luzca más saludable y brillante. Shakira Shakira Credit: Instagram / Shakira Si bien la ex del futbolista Piqué llevaba el cabello rojo intenso y oscuro a inicios de su carrera, la intérprete de Dónde están los ladrones dijo adiós al rubio caramelo para su cumpleaños 44 y optó por rojo claro. "La idea era que me quedara más rosa, pero como se me acabó el rosa, tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí que era un poco más intenso", dijo en un video en su Instagram. Karol G Karol G Credit: Instagram / Karol G La bichota colombiana sorprendió a sus millones de seguidores en las redes sociales al compartir un emotivo video en el que se despedía de su emblemático color azul. "Este es oficialmente mi primer video con el pelo rojo, estoy muy feliz y se los voy a mostrar en tres, dos, ¡uno!", Eaaaa María Bebee ¿Cómo le queda de chimba ese rojo en ese pelo? Mamacita", dijo en un video que colgó en su Instagram. ¡Nos encanta que hasta cambió el avatar de esta plataforma por el de la Sirenita! Rosalía Rosalía Credit: Instagram / Rosalía De melena larga y oscura, la intérprete de "Con altura" causó sensación en las redes al revelar su nuevo look: Un rojo intenso, pero las raíces se mantienen de su color natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A unos días de haber grabado el videoclip de su más reciente tema "Despechá, la novia de Raw Alejandro cerró su gira de conciertos en España en Palma de Mallorca estrenando su cambio de look. ¡Qué fabulosa!

