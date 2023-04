Rosalía sufre fallo de vestuario en Coachella ¡Ups! La española se encontró sobre el escenario sin posibilidad de cambiar su look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primera semana del festival de Coachella no nos defraudó con la lluvia de estrellas que vimos en el escenario y de fiesta en el evento, especialmente los artistas hispanos que presentaron su música en español. Entre ellos vimos a Rosalia, la cual cantó los sencillos más populares de su álbum "Motomami" para una audiencia llena de sus fans que quedaron maravillados con la actuación. Sin embargo, casi ninguno se dio cuenta del fallo de vestuario que sufrió sobre el escenario. rosalia, coachella Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella Como amante de la alta costura, la cantante catalana siempre lleva piezas de diseñador en sus conciertos y para el festival de la música en el desierto, trabajó con Acne Studios para confeccionar un atuendo que combina elementos de cuero con una blusa romántica, su típico estilo "motomami". Desafortunadamente, su top de seda ligera interfirió con su coreografía. "El traje monísimo, pero todo el rato se me enredaba con el pelo, las mangas me daban en la cara", escribió la artista de 30 años en su página de Instagram. A pesar de la incomodidad, Rosalía ya está acostumbrada a sacrificar la comodidad por el fashion. "En fin, en el escenario haciendo todo tipo de peripecias, en estas circunstancias, pero la gracia es que nadie más lo note", explicó. rosalia, coachella Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El festival de Coachella se realiza tras dos fines de semana, así que ya veremos pronto si la cantante modifica su vestuario.

