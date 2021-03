Tienes que ver los originales tenis que diseñó la cantante Rosalía para Nike Los tenis, que tienen un aire de alpargatas, son un homenaje a sus raíces. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las colaboraciones entre artistas y populares marcas se han vuelto cosa de todos los días. Y es que nada como tener una celebridad envuelta en un proyecto para que este sea todo un éxito. En lo que va de este año, ya hemos visto varias colaboraciones, entre ellas la de Beyoncé con Adidas, una que nos trajo toda una colección de ropa, al igual que la de Bad Bunny quien lanzó unos tenis junto a dicha marca , los cuales se agotaron en minutos. Ahora le tocó el turno a otra de las nuestras. Hablamos de Rosalía, quien se unió a Nike para diseñar unos tenis bastante originales. En realidad, el diseño parece más una alpargata o por lo menos así lo llama la artista, quien publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece midiéndose los tenis. Los tenis/alpargatas están hechos de material de lona en la parte superior, tienen un poco de plataforma y en la parte de adentro llevan el siguiente mensaje, "Lo logramos, Rosalía". Pero lo más cool, es que el diseño lleva largos cordones que se puedes amarrar en las piernas. ¿Por qué unos tenis que parecen alpargatas? Resulta que las alpargatas siempre han sido parte importante de la cultura española, en especial de la parte catalana, de dónde viene la cantante. Así es que esta colaboración es sin duda un homenaje a sus raíces. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Eso sí, todavía no hay fecha para el lanzamiento de este par de tenis tan cool, que tomando en cuenta la popularidad de la española, estamos seguros que se venderán como pan caliente. Esperamos que salgan al mercado justo a tiempo para el verano.

