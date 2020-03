La cantante Rosalía cambió de look y nos preguntamos ¿se lo habrá hecho ella misma? Ahora sí que la cantante sorprendió a sus seguidores By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si de cambios de imagen se trata, las famosas son la más expertas. Y es que para ellas cambiarse de look es muy normal, no solo para mantenerse luciendo frescas y jóvenes, sino también para mantenerse vigentes en la industria tan demandante en la que trabajan. Por eso, para ellas cambiarse de estilo de cabello es como cambiarse de ropa. El 2019 estuvo repleto de muchos cambios entre las celebridades y en lo que va de este año ya vimos cómo Geraldine Bazán se cortó su melena y se puso aún más rubia. Otras que también se cambiaron el color fueron la presentadora Alejandra Espinoza y la actriz Camila Sodi. Pero quién nos sorprendió más fue la presentadora Ana Patricia Gámez, quien ahora lleva el pelo supercorto. Ahora el cambio le tocó a Rosalía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La querida cantante española sorprendió a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram al subir un video dónde no solo aparece con el pelo más corto, sino también con un flequillo y tenemos que admitir que luce increíble. Este cambio sorprende a muchos porque la artista siempre ha presumido de su larga melena negra y, de hecho, su cabello es siempre una de las partes más importantes de su look, ya sea cuando va a alguna alfombra o en sus videos. Pero lo bueno es que, con ese rostro que tiene la cantante, esta puede darse el lujo de experimentar todo lo que quiera con su cabello. Incluso con eso de que es una de las mejores amigas de Kylie Jenner, es muy posible que ahora empiece a experimentar con diferentes colores de cabello y estilos, tal y como lo hace la joven empresaria. Por el momento este pequeño pero notable cambio nos parece muy bien. No sabemos que pueda pasar en el futuro. Esperemos que no se le pase la mano. Ahora bien, sabemos que, tanto en España como en muchos otros países del mundo, la mayoría de las personas están en cuarentena y las peluquerías están cerradas. Por eso nos preguntamos, ¿se habrá atrevido ella a cortarse el pelo y a hacerse el flequillo? Nos encantaría saber. Advertisement

La cantante Rosalía cambió de look y nos preguntamos ¿se lo habrá hecho ella misma?

