Rosalía presume anillo de compromiso: diseño clásico, muchos diamantes y en cajita roja ¡los detalles! Los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro han compartido su compromiso en forma de video musical y sorprendentemente, el anillo que luce la española es es una pieza muy clásica y valiosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Rosalía es una mujer prometida! La cantante española ha compartido en sus redes sociales el videoclip de BESO, una canción en la que colabora con su pareja, el puertorriqueño Rauw Alejandro y que está compuesto por algunos de los momentos más románticos que han vivido en sus viajes de gira musical, vacaciones y estudios de grabación a lo largo de su relación. En los últimos 10 segundos del video el instante más inesperado e íntimo, grabado segundos después de que él le propusiera matrimonio y que no habían compartido hasta ahora. Con las lágrimas aún surcándole el rostro, la artista muestra su alianza mientras comenta "Ay Dios mío… y todo el rímel aquí corrido. Te amo", tras lo que enfoca a su prometido y se besan. Rosalía detalles anillo compromiso Credit: Instagram El diseño El anillo en cuestión parece ser de oro blanco o platino, sobre el que hay engarzado un diamante central de buen tamaño, rodeado de gemas más pequeñas del mismo color que forman un triángulo. Se trata de un diseño muy clásico, que contrasta con el estilo actual de la cantante de Malamente, siempre transgresora y vanguardista. Una sabia elección pues según un estudio realizado por la firma de joyería Tiffany & Co., el anillo de compromiso es la joya que más mira una mujer a lo largo de su vida, cerca de un millón de veces, por lo que se recomienda recurrir a estilos que sobrevivan al paso del tiempo, dentro de los gustos de la novia. ¿Cuánto cuesta? Aunque no ha dado detalles de su procedencia, la caja roja que sostiene la artista podría ser de Cartier, una de las firmas de joyería de lujo más valoradas, cuyos diseños personalizados parten desde los $400,000 dólares. Rosalía detalles anillo compromiso Credit: RONDA CHURCHILL/AFP via Getty Images Según comentó la experta en joyería Jessica Flinn-Allen a la revista Harper's Bazaar, la pieza podría tener un valor aproximado de $183,000 dólares. Sin embargo en otros medios han publicado que podría haber costado casi $650,000 dólares. En el mundo de la música, Beyoncé lidera el ránking del anillo de compromiso más caro, con una pieza de Lorraine Schwartz con un diamante esmeralda de 18 quilates y otros más pequeños, valorado en 5 millones de dólares. El último anillo de compromiso de Jennifer López también está valorado en millones pues está protagonizado por un raro diamante verde con el que Ben Affleck sorprendió a su actual esposa. ¿Ya estaban prometidos? Aunque el video ha sorprendido a muchos, los fanáticos de la intérprete han apuntado que el anillo no es nuevo, Rosalía ya lo mostró el verano pasado en una foto compartida en su segunda cuenta de Instagram en la que aparece abrazada a su futuro esposo mientras presume la argolla. Rosalía detalles anillo compromiso Credit: Instagram Los tórtolos comenzaron a salir en 2020 pero no fue hasta septiembre de 2021 que confirmaron su noviazgo publicando unas imágenes juntos celebrando el cumpleaños de la española y en noviembre de ese año debutaron como pareja sobre la alfombra de los Los40 Music Awards. Tras casi cuatro años juntos y con una colaboración musical en el mercado, han decidido dar un paso más en su relación. Rosalía detalles anillo compromiso Credit: Isabel Infantes/Getty Images Hace exactamente una semana ofrecieron su primera entrevista conjunta al streamer Ibai Llanos quien les preguntó si se iban a casar. Aunque no lo desmintió, Rosalía zanjó el tema diciendo "¡Ibai, qué cosas tienes, eres como mi abuela". Alianzas aparte, el intérprete lleva tatuado el nombre de Rosalía en el abdomen, con la letra de su pareja, mientras que ella luce las iniciales de ambos RR en la planta del pie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Solo unas horas después de haber lanzado el video de BESO, tema que junto a Promesa y Vampiros forma el disco de tres canciones que han lanzado en común ambos artistas con el título RЯ, se convirtió en trending topic y recibió cientos de miles de visitas. ¡Enhorabuena pareja!

