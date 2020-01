La lencería más sexy y sostenible para San Valentín Si buscas una alternativa sostenible a la ropa interior sin renunciar al estilo más sexy, no busques más. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Teniendo en cuenta que la prenda más sostenible que existe es la que ya tienes en tu armario, lo mejor que puedes hacer por el planeta es cuidar muy bien tus prendas para que te dure más años, pero la ropa interior es un caso especial ya que al usarla y lavarla mucho más a menudo que un jersey o unos pantalones, por ejemplo, se desgasta más rápidamente y pierde elasticidad. Por eso lo más importante es hacer una inversión en buenos materiales naturales, como el algodón o la seda, que siempre te van a durar más y en mejores condiciones. También es importante prestarle atención a dónde está hecha la prenda y en qué condiciones viven los trabajadores que las hacen. Con este objetivo hemos encontrado una marca legendaria que siempre ha operado bajo esas líneas de sostenibilidad, ¡y con los diseños más sexy y modernos! One Love Organics es una línea de moda íntima que fundó la diseñadora Helena Stuart en 1978 con los corazones como inspiración fundamental. “Los corazones no se pasan de moda nunca, no aburren”, decía una entrevista en la revista WWD cuando inauguró su marca en la que también confesaba que llevaba coleccionándolos desde que tenía 12 años. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy en día la diseñadora sigue al frente de la marca junto a su hija Kaya, creando piezas a la última de lencería, sí, pero también ropa de calle y accesorios. Todo está fabricado en Nueva York usando además materiales locales, reciclados o certificados sostenibles. Según reconocen ellas mismas desde su página web, entre las clients VIP de la firma se encuentran famosas como Scarlett Johansson, Kendall Jenner o Hailey Baldwin o la mismísima Cardi B. ¿A qué esperas para hacerte con un set de corazones Uber sexy para San Valentín? Advertisement

Close Share options

Close View image La lencería más sexy y sostenible para San Valentín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.