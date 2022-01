¿Resolución de ejercicio? Logra tus metas del 2022 con las piezas más cool Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Resolución de ejercicio 2022 Credit: Getty Images ¡No sacrifiques tu estilo en el gimnasio! Aquí la ropa atlética que te ayudará a cumplir tu meta del año nuevo. Empezar galería El esencial Resolución de ejercicio 2022 Credit: Cortesía ¡Nunca debe faltar un legging negro en tu vestuario! Elige uno de esta marca que le encanta a las celebridades. 7/8 High-Waist Airbrush Legging, de Alo Yoga. $82.00. aloyoga.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Color vivo Resolución de ejercicio 2022 Credit: Cortesía Dale vida a tus workouts con este short amarillo perfecto para una clase de spin. Powerflex High Rise Side Pocket Bike Shorts, de 90 Degree by Reflex. $14.97. nordstromrack.com 2 de 9 Ver Todo Más por menos Resolución de ejercicio 2022 Credit: Cortesía Un legging esencial de la misma calidad que los caros a una fracción del precio. PowerSoft Light Compression Leggings, de Old Navy. $39.99. oldnavy.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Pieza única Resolución de ejercicio 2022 Credit: Cortesía Destácate con este brasier deportivo asimétrico. Iced One Shoulder Bra, de Lici Fit. $45.00. licifit.com 4 de 9 Ver Todo Opción inesperada Resolución de ejercicio 2022 Credit: Cortesía ¿Haz probado la tendencia de los vestidos atléticos? Estas prendas son perfectas para una clase de zumba. The Excercise Dress, de Outdoor Voices. $100.00. Outdoorvoices.com 5 de 9 Ver Todo Comodidad total Resolución de ejercicio 2022 Credit: Cortesía Estos leggings fueron diseñados sin casi costuras para evitar cualquier roce incómodo. Seamless 7/8 Legging, de Outdoor Voices. $78.00. Outdoorvoices.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Soporte máximo Resolución de ejercicio 2022 Credit: Cortesía El sostén perfecto para las chicas de senos más grandes que necesitan más soporte. High Support Bonded Bra, de All In Motion. $21.00. target.com 7 de 9 Ver Todo Opción encubridora Resolución de ejercicio 2022 Credit: Cortesía Si te gusta lucir los sports bras como camisa, te encantará este modelo un poco más largo que un sostén ordinario. Intention Crop, de Athleta. $34.99. athleta.com 8 de 9 Ver Todo Días de frio Resolución de ejercicio 2022 Credit: Cortesía Perfecto para correr al aire libre o para lucir antes del gimnasio. Downtown Half Zip Pullover, de Z by Zella. $27.97. nordstromrack.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

