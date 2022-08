Ella es Romina Poza la bella y sexy hija mayor de Mayrín Villanueva La joven de 21 años es modelo y muy pronto se estrena como actriz en una película de Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando hablamos de algunas de las artistas más populares y queridas de la pantalla chica, nos llegan a la mente muchos nombres, entre ellos el de Mayrín Villanueva, quien después de más de dos décadas haciendo telenovelas se ha catapultado como una de las protagonistas más buscadas por los productores. Pero, más allá de su carrera y sus logros, la actriz mexicana es admirada por la hermosa familia que ha formado con el también actor Eduardo Santamarina con quien procreó una hija. Ahora bien, la actriz tiene dos hijos adolescentes, producto de su relación con el actor Jorge Poza. Sebastian tiene 19 años y su hermana Romina, 21, y ambos, al igual que sus papás, decidieron dedicarse al mundo del espectáculo. Es precisamente ella quien está causando sensación con su belleza. La joven, quien ha hecho una carrera como modelo, pronto debutará como actriz en una película de Netflix. Poza se parece mucho a su papá, pero heredó el porte y la elegancia de su mamá , de quien también tiene algunos rasgos. Según se puede apreciar en sus redes sociales a la joven, quien además es influencer, le gusta la fotografía y también la moda. Por eso, la vemos mostrando sus looks y haciendo videos que muestran su estilo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Romina Poza Credit: Instagram/Romina Poza Romina Poza Credit: Instagram/Romina Poza Romina Poza Credit: Instagram/Romina Poza Romina Poza Credit: Instagram/Romina Poz Romina Poza Credit: Instagram/Romina Poza Romina Poza Credit: Instagram/Romina Poza Romina Poza, Mayrin Villanueva Credit: Instagram Además de ser toda una fashionista y tener un rostro espectacular en el que resaltan sus ojos verdes, la joven también goza de una figura envidiable, igual que su famosa mamá. Esperemos que también haya heredado el talento de sus progenitores, pero para saber tendremos que esperar por su película que se estrenará en unos meses.

