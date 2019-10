Productos para el pelo le hicieron vivir una pesadilla a Romeo Santos Por suerte el cantante salió airoso de la situación. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A menos de dos semanas de su estreno, el video musical de la canción La mejor versión de mi, de Romeo Santos y Natti Natasha, ya tiene más de 30 millones de vistas en Youtube. El video, dirigido por Fernando Lugo, está increíble y el tema ni se diga. Es por eso por lo que los fanáticos de ambos artistas se han volcado a verlo y a compartirlo en las diferentes plataformas digitales. Y si sigue así, es muy posible que rompa algún récord. Pero no podemos olvidar que cuando el producto es tan bueno, es lógico que la producción haya sido toda una odisea, o por lo menos en este caso lo fue para Santos, quien en un video relató los dos percances que sufrió durante esta grabación. Tal y como lo explica el propio cantante, para hacer sus videos normalmente lo peinan con productos especiales para que el peinado se mantenga durante todas las horas y situaciones de la grabación. El problema es que, en esta ocasión, esos productos le jugaron una mala pasada. “Quería compartir con ustedes algunas anécdotas, algunos secretos, cosas que sucedieron en la filmación de este video. Pese a que fue un proceso muy divertido para ambos, para Natti y para este servidor, sí ocurrieron algunos obstáculos en este rodaje,” cuenta el interprete en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Cuando ustedes ven que empieza a llover en la habitación, para mi esa escena fue un poco complicada ya que como ustedes se imaginarán nosotros los artistas, cuando estamos en ese ambiente de videoclips y photoshoots, nos aplican en el cabello productos especiales así uno puede lucir con más glamour”. El cantautor explica que fue una situación bastante incómoda para él y que, aunque funcionó por el tipo de escena que estaba haciendo dónde tenía que verse sufriendo, no aguantaba el ardor en los ojos. “Cuando el agua empieza a caer también obviamente los productos que le ponen a uno también empiezan a rodarle a uno por la cara. Esto funcionó ya que el personaje tenía que mostrarse sufriendo, en agonía. Yo verdaderamente sentía un maldito ardor en los ojos”, explica Santos, quién también tuvo un percance grabando otra de las escenas. “Entonces cuando ustedes ven que yo transmito ese sentimiento y ese como sufrimiento, es que verdaderamente mis ojos estaban [mal], yo estaba impaciente, mierda”. Por suerte esto no paso a mayores y el pequeño problema con los productos de pelo lo ayudó a hacer la escena mucho más real. Advertisement EDIT POST

