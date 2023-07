Así fue el romántico detalle de Ryan Gosling para Eva Mendes en el estreno de "Barbie" Ryan Gosling tuvo una acción romántica con su pareja Eva Mendes que ha ocasionado suspiros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ryan Gosling y Eva Mendes Credit: Sonia Recchia/Getty Images Recientemente, se llevó a cabo la premiere de la película Barbie, que ha sido muy esperada desde su anuncio. Esta cinta que está estelarizada por Margot Robin, como Barbie, y Ryan Gosling, en el rol de Ken, tuvo una presentación muy rosada que incluyó el traje del actor. Lo que ha llamado la atención fue una joya que el famoso portó, se trata de un dije con la caligrafía de la conocida muñeca donde se puede apreciar una letra "E" en el habitual color rosa. Esta letra es la inicial del nombre de Eva Mendes, su pareja sentimental y madre de sus dos hijas, Esmeralda y Amanda. Propios y extraños han considerado este gesto del intérprete de Sebastian Wilder en el filme La La Land como un gesto de amor hacia la actriz, quien no acudió a esta presentación. En respuesta la famosa de origen cubano-estadounidense no dudó en dedicarle un mensaje. Así, dio a conocer, en su cuenta de Instagram, una escena de Gosling en dicha cinta e incluyó una crítica sobre su desempeño. "Es una combinación de Marlon Brando, Gene Wilder, John Barrymore y John Travolta", Greta Gerwig. Y agregó. "Una de mis cosas favoritas que dice la increíblemente talentosa y hermosa Greta Gerwig en Rolling Stone sobre Mi hombre, mi vida, mi amor...RG", concluyó. Ryan Gosling Credit: Rodin Eckenroth/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se conoció en 2011, cuando ambos trabajaron juntos en la película The place beyond the Pines, donde se menciona que se dio el flechazo. Después iniciaron una relación que lleva más de una década. Pese a ello, es bien sabido que ambos son muy celosos con su vida privada; por ello, no suelen mostrar imágenes ni asistir a eventos públicos juntos; lo cual, no impide que se apoyen mutuamente en sus diferentes proyectos. Eva Mendes Ryan Gosling y Eva Mendes son considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así fue el romántico detalle de Ryan Gosling para Eva Mendes en el estreno de "Barbie"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.