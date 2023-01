Rodner Figueroa y su batido especial para bajar de peso después de las fiestas El carismático presentador venezolano reveló cuáles son los 5 ingredientes que lleva el licuado que le ayuda a perder las libras de más de forma natural y a cuidar de su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El presentador de televisión Rodner Figueroa mostró cuál es la receta del batido especial que toma cada mañana para perder las cinco libras de más que obtuvo durante la temporada de fiestas y las vacaciones de fin año ¡todo de forma natural! En un video publicado en su cuenta de Facebook, el venezolano de 50 años explicó que luego de sufrir complicaciones de salud en el pasado que resultó con una arteria atrofiada que casi le provocó un infarto, una nutricionista amiga le aconsejó preparar una bebida que no solamente le ayuda a bajar de peso, sino también a cuidar la salud. "Esta receta no solamente es buena para bajar el colesterol, sino que además es un quemador de grasa natural", dijo Figueroa. "Ayuda a combatir el colesterol, los triglicéridos, baja la presión y es desintoxicante" ya que además de agua contiene piña, perejil, pepino, limón y ajo. El también empresario y diseñador de moda habló de la cada una de las propiedades de los ingredientes y explicó que la piña es diurética y antiinflamatoria, el pepino tiene mucha agua, ayuda a eliminar toxinas e ir al baño con más frecuencia; el limón alcaliniza el cuerpo, el perejil ayuda a combatir el colesterol y desintoxicar y finalmente, el ajo que es antibiótico natural, un aliado a la hora de estabilizar la presión sanguínea y es un supresor de apetito natural. "Lo único que tienes que hacer es tomártelo en ayuda", añadió y aconsejó a sus seguidores consultar con su médico antes de tomarlo, en caso de que estén tomando algún tipo de medicamento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de tomar el batido, Figueroa dijo que se puede tomar café negro preferiblemente sin azúcar para no alterar la insulina en la sangre.

