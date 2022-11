El nuevo look de Rodner Figueroa tras su salida de Telemundo El fashionista, presentador y diseñador venezolano Rodner Figueroa sorprende con nuevo look tras su salida de Telemundo ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa celebra el inicio de un nuevo capítulo en su vida con un renovado look. El fashionista, presentador y diseñador venezolano compartió un video en Instagram en un salón de belleza haciéndose un nuevo corte de pelo. Su renovada imagen viene después de que anunciara su salida de la cadena Telemundo. "Nada como un corte de cabello para empezar fresco", escribió. "¿No te pasa que cuando te cortas el cabello te sientes como nuevo?". Muchos admiradores de Figueroa, de 50 años, le han piropeado sus canas, y tras hacerse un moderno corte, lo llenaron de comentarios de apoyo. "¡Guapo!", le escribió la presentadora María Elena Salinas, mientras que la life coach Laura Posada comentó con emojis de aplauso. En sus Instagram Stories, Figueroa compartió la canción de Sia, un himno de empoderamiento que dice: "soy imparable/ soy un Porsche sin frenos/ soy invencible". También compartió imágenes disfrutando de un día de lluvia en su casa en Miami, tomando su café 5Gotas, y haciendo ejercicio en el gimnasio con su entrenador. En un live que grabó en Facebook, el ganador del premio Emmy habló de su salida de Telemundo, agradeciendo los cinco años que pasó con la empresa. Más allá de marcar su regreso a la televisión tras su polémica salida de Univision, Telemundo le permitió mostrar su talento como periodista, entrevistador y comunicador, más allá de experto en moda. "Yo trabajé tan relajado", dice de sus años en Telemundo. "Era yo mismo, me divertía. Yo creo que esa aura se trasmitía a través de la pantalla". Figueroa dice que decidió hace un tiempo dejar de teñirse el cabello, sin sentir la presión de "lucir más joven". "Era esclavizante, ya yo no me ubicaba con el pelo pintado", recuerda. "Me veía en el espejo y decía: ese no soy yo. En el verano yo decido cortarme el cabello cortito, dejarme las canas, y cuando yo hice eso, es como si me hubiera arrancado una piel, como que hubiera abandonado algo de mí que ya no me pertenecía. Y encajé y encuadré en mi mismo", relata. "Estaba tan cómodo en mi propia piel y tan seguro de mi mismo y de lo que estaba haciendo, que fue liberador". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodner Figueroa Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Durante la pandemia, desarrolló su línea de ropa Rodner Figueroa. "He logrado sacar cuatro colecciones", dice el diseñador, quien con este nuevo corte de cabello da un toque final a su cautivadora imagen.

