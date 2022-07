¡Fuera tinte! Rodner Figueroa sorprende con cambio de look El carismático periodista de Telemundo decidió lucir por primera vez su cabello al natural, con un corte de pelo moderno y súper masculino. ¡Dicen que se parece a Jorge Ramos o Miguel Bosé! ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fiel a su pasión por la moda y las últimas tendencias, Rodner Figueroa sorprendió a sus fans al revelar sus canas al natural con un nuevo estilo de corte de cabello más juvenil y sofisticado. El periodista, quien supera el millón de seguidores en Instagram, compartió un video en su cuenta de Facebook en el que muestra todo el proceso de cambio junto a su peluquero Juan Carlos, quien asegura lo convenció de cortarse todo el pelo teñido para sus próximas vacaciones de verano. "Es la primera vez que me voy a enfrentar a mis canas completamente al natural porque yo desde que estaba en Univision [El gordo y la flaca] me pintaba las canas. A mi salió mi primera cana a los 18 años y ya cuando tenía probablemente 30 años, tenía la cabeza minada de canas", dijo en el clip que cuenta con casi 300 mil reproducciones y miles de comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador venezolano explicó que mantener el color que tenía y los lowlights era bastante desgastante ya que tenía que hacerlo constantemente: "Me gusta lo que estoy viendo hasta el momento y además, me veo más interesante", comentó Rodner a su estilista mientras le cortaba el pelo. La reacción de los seguidores no se hizo esperar y lo compararon con Jorge Ramos e incluso Miguel Bosé: "Dios mío te pareces a Miguel Bosé", "Jorge Ramos tiene competencia. Lo importante es que te guste", "Te pareces a Miguel Bosé", "Tu eres bello, nada que ver con Jorge Ramos","Me encanta como te queda", "Se ve más atractivo", "Guapísimo", "Luce mejor así", "Bello con o sin canas", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Jorge Ramos, Rodner Figueroa y Miguel Bose Credit: Jemal Countess/Getty Images; Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Mezcalent Sobre lo que pensaría de su nuevo look, su pareja Ernesto Mathies, el comunicador reveló que era una sorpresa. ¡Mira el video completo! ¡Le queda fabuloso! ¿Sí o no?

