Rodner Figueroa y su esposo comparten feliz noticia: "¡Les presentamos a nuestro primer bebé!" Acompañado de su marido, Ernesto Mathies, el carismático presentador y experto en moda anunció emocionado este importante paso en sus vidas. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Definitivamente, su vida es una de éxitos. Rodner Figueroa ha hecho de cada obstáculo en el camino una oportunidad para crear y crecer. La vida le sonríe de la mano de su esposo Ernesto Mathies, con quien acaba de materializar unos de los sueños más ansiados de su vida. Generoso y cercano con su público, como siempre, quiso hacerle partícipe del importante paso que han dado juntos. "¡Les presentamos a nuestro primer bebé!", escribió entusiasmado en sus redes. Ese hijo tan esperado que Rodner enseñó es, nada más y nada menos, ¡que el primer vestido de su línea de ropa! Un sueño hecho realidad que le ha tenido trabajando duro los últimos años y que por fin ha visto la luz. "Estamos superemocionados de compartir con ustedes que después de años de estar trabajando en mi línea de ropa, porque ustedes mismas me lo pidieron, finalmente hoy les podemos mostrar la primera prenda que refleja mi estilo en el diseño, y lo más importante es que lo he hecho gracias a que ustedes desde hace muchos años me lo sugerían. Ustedes son mi inspiración", lee su sentido mensaje. La creación responde a la elegancia, el gusto exquisito y el saber estar de su creador. Se trata de un modelo de lo más original que destaca, no solo por su belleza, sino por estar hecho a mano en El Salvador y con los mejores materiales. El ahora también diseñador estuvo acompañado del gran amor de su vida en este viaje a América Central, donde finalmente pudo visualizar una de sus mayores ilusiones profesionales. Siempre cómplices, la pareja celebró a lo grande esta maravillosa noticia y disfrutó de los parajes únicos de este lugar mágico. El recibimiento del público a este primer diseño de los muchos que vienen en camino fue apoteósico y así se lo dejaron saber en su post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Superfresco, y el acabado en las mangas me fascinó", "Ya me lo veo puesto", "Bravo, me encanta, sigue cosechando talento y éxito", "Seré tu fiel clienta, me encanta tu estilo", escribieron tan solo algunos. Muchísimas felicidades en tu lanzamiento ¡y la mayor de las suertes en esta emocionante aventura profesional, querido Rodner!

