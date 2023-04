Así luce el fabuloso closet de Rodner Figueroa El presentador nos dio un tour en exclusivo de su increíble vestuario. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de la moda, Rodner Figueroa nunca nos decepciona con su estilo en las alfombras ni con su conocimiento experto de las marcas y las tendencias. Tuvimos la oportunidad por exclusiva de entrar al mundo mágico de fashion que es su closet, el cual parece un boutique de diseñador dentro de su propia casa. En este "cuarto predilecto" del venezolano, nos contó desde sus piezas más usadas hasta los trajes que guardará el resto de su vida. Al diario, Rodner nos cuenta que "los tenis han reemplazado el calzado tradicional y yo los compro tan divertidos como sea posible", mostrándonos un par de zapatillas metálicas. El diseñador también guarda piezas que ya no le sirven pero tienen un significado muy especial. "Este traje yo lo usé cuando gané el premio Emmy la primera vez que se entregó a nivel nacional. Por supuesto, ya no me sirve", nos contó. También vimos una sorpresa inesperada: ropa de mujer. "Si ustedes ven esta ropa de mujer en mi clóset, no vayan a pensar que yo me he vestido de mujer. No, esta es mi línea de ropa Rodner Figueroa. Han salido cuatro colecciones y estoy por la 5ª", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando se trata de las reglas de moda para los caballeros, Rodner recomienda incorporar colores vivos a los atuendos a través de cintos tejidos, sombreros sofisticados o sacos cool. No te pierdas el video en nuestro instagram y la entrevista completa con el presentador donde habla de su vida con su pareja, sus proyectos tras su salida de Telemundo y su nueva misión.

