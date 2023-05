Rodner Figueroa escucha a las mujeres y dice 'Sí' a las tallas grandes en su línea de ropa El venezolano apuesta por la mujer en todas sus versiones y por los cuerpos reales en sus diseños. "Gracias por ayudarme a ser mejor diseñador". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los sueños nunca faltan en su corazón. Poco a poco ha ido cumpliendo todos los que se ha propuesto, entre ellos, crear su propia línea de ropa. Rodner Figueroa, comunicador experto en todo lo que tiene que ver, no solo con celebridades, sino también con la moda y el estilismo, se ha convertido, además, en un diseñador con las ideas claras que escucha con atención a sus clientas. La firma del venezolano ya es todo un éxito y, en parte, por contar con las mujeres como principales musas de inspiración. Es por ello que el empresario ha decidido crear modelos para féminas de la vida real, con curvas y en todas sus versiones. Así lo mostraba en sus redes sociales, donde agradecía, precisamente a las mujeres, por hacerle un "mejor diseñador". Ellas le pidieron que no se olvidara de las tallas grandes, y Rodner ha cumplido su palabra. Rodner Figueroa Rodner Figueroa apuesta por los diseños en cuerpos reales | Credit: IG/Rodner Figueroa "Ustedes me han pedido que les muestre mis vestidos con mujeres de cuerpo reales y les hice caso. Me dio mucho gusto ver la respuesta de tantas mujeres que me lo agradecieron porque ahora podían ver cómo lucía el diseño en un cuerpo con curvas", expresó junto a unas imágenes en las que muestra el modelo de vestido EVA en talla L. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidoras fueron todo agradecimiento y halago, por atreverse a romper todos los estigmas y dar visibilidad a la realidad. Y, por supuesto, también contó con el apoyo incondicional de su pareja, Ernesto Mathies, uno de sus invitados especiales en su podcast Cara a cara con Rodner. "Finalmente alguien pensó en las curvas de las mujeres reales, gracias por eso", "Gracias por tomarnos en cuenta", "Encantada con esta propuesta", "Felicidades campeón, le pegaste a todo estilo de cuerpo", le escribieron tan solo algunos seguidores de su trabajo. Un proyecto inclusivo en el que Rodner ha demostrado que la moda y el estilo no se miden por las tallas, sino por la creatividad.

