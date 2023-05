Roberta, la hija de Raúl Araiza, se pone piedras dentales ¡y así reaccionó el presentador! “¿A quién le pidieron permiso?”, preguntó el también actor en pleno en vivo durante el programa mexicano Hoy (Televisa). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl Araiza e hija Roberta Credit: Photo by Medios y Media/Getty Images | Instagram: Programa Hoy La hija menor de Negro Araiza, Roberta Araiza, no tiene miedo al cambio y experimentar con las nuevas tendencias de moda. Así lo demostró este martes al colocarse piedras dentales en pleno programa en vivo. En el clip que compartió el espacio televisivo Hoy (Televisa) a través de sus redes sociales, se aprecia el momento en que la joven de 25 años se coloca unos lentes de protección en los ojos mientras una experta le pega los diseños en los dientes. La reacción del también actor no tuvo precio y éste le preguntó a su hija: "A quién le pidieron permiso", en tono de broma. La joven no podía hablar y se limitó a levantar los hombros. "¿Vas a descartar órdenes al aire y en vivo? Te voy a castigar", continuó. Además, no pudo disfrazar su reacción de sorpresa cuando le dijeron que este tipo de trabajos de ortodoncia, solo dura unos cuatro meses, dependiendo de cómo se cuidan a la hora de limpiarlos o comer. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven Araiza hace poco se incorporó a la producción del programa mexicano y su papá expresó lo orgulloso que está de su hija y su crecimiento profesional y personal a través de su perfil de Instagram: "Es un placer enorme estar juntos todos los días. Tus ganas de aprender y de integrarte me encantan hija. Te amo". Cabe resaltar que a diferencia de su hermana mayor Camila, Roberta ha mantenido un perfil más privado en las plataformas sociales donde comparte fotografías artísticas de su perro, sus viajes, experiencias gastronómicas y detalles de moda.

