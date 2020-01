Espera el 2020 con la mejor energía con estos rituales de belleza y métodos detox de la doctora Maribel Pedrozo La Doctora Maribel Pedrozo, mejor conocida como La Alquimista de la Belleza, ofrece sus tips para esperes el 2020 con la mejor energía y una piel radiante. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para esperar el 2020 con la mejor energía y una piel radiante hay ciertos faciales y métodos detox que recomienda la doctora Maribel Pedrozo. El champán no es solo para brindar en la fiesta de Año Nuevo, también es un ingrediente que favorece la piel. El burbujeante facial de champán “es el preferido de las celebridades en el spa”, dice Pedrozo. “Es la combinación perfecta con stem cell de manzanas y uvas, que penetran tu rostro con ultrasonido. Después colocamos una mascarilla de burbujas de champaña —que es rica en minerales, vitaminas, aminoácidos y antioxidantes— y la activamos usando luces LED. Esto ayuda a producir colágeno para darle firmeza, lozanía y frescura a tu rostro. Al final sellamos con cinco minutos de oxígeno de minerales y stem cell”. Image zoom La dueña de Biobell Oriental Med Spa en Miami —mejor conocida como La Alquimista de la Belleza— también habló en exclusiva con Ponte Bella sobre métodos detox para eliminar toxinas del cuerpo y la piel. “Hazte un rico facial detox,” dice Pedrozo. “Exfolia tu rostro con avena y miel de abeja. Después aplica una mascarilla de fresas trituradas con miel y póntela fría en el rostro y el cuello por 20 minutos, después te la quitas con agua fría y aplicas un serum con vitamina C.” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Lo que tomas y comes también puede ayudarte a eliminar toxinas. Para desintoxicar el cuerpo “la clave es tomar mucha agua, jugos verdes, vegetales, yogures descremados y cereales integrales”, dice Pedrozo. “También infusiones naturales, como té verde o manzanilla.” También ayuda reducir el consumo de sal, de carnes rojas, de harinas refinadas y azúcares simples. Hay alimentos que ayudan a desintoxicar el organismo como apio, berros, cebolla, espárragos, perejil, durazno, limón, manzana, uvas, legumbres, aceite de oliva virgen y semillas (de calabaza o girasol). Image zoom Para lucir radiante en la fiesta de fin de año, Pedrozo recomienda exfoliar tu cuerpo con una receta casera o tu crema exfoliante preferida. “Nada mejor que eliminar las células muertas de la piel para sentirte renovada. Prepara una rica crema de exfoliación en casa con azúcar morena, y aceite de almendra dulce o avena molida con un poco de miel. Colócala por todo tu cuerpo y rostro y déjala actuar de 5 a 10 minutos”, añade. “Luego enjuágala con agua fresca y así eliminas las células muertas y tu piel se siente más suave y revitalizada. También puedes usar una crema exfoliante natural, la cual puedes comprar en farmacias con base almendras o café”. Image zoom Antes de prepararte para la celebración, relájate con un baño de tina aromático o regálate un masaje. “Para verte regia lo primero que tienes que hacer es decirle adiós a las tensiones”, reconoce Pedrozo. “Tomarte un relajante baño de tina con pétalos de rosas y aceite de lavanda es ideal para aliviar el estrés y la ansiedad. Acompáñalo de una música suave. Relaja tus sentidos. Una alternativa es un masaje con aceite de lavanda y tangerine” ¿Otro valioso consejo? “Atrévete, siéntete como una estrella”, concluye la experta. “Sé feliz, vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido un año más de vida. No pienses en nada negativo y sonríele a la vida”. Advertisement

