Río, el hijo de J Balvin, copia el look a su papá A sus casi 2 añitos, el pequeño está siguiendo los pasos de su papi en la moda y lució un nuevo peinado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De tal palo tal astilla dice un adagio popular y al parecer Río Osorio, el primogénito de J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer, es un ejemplo de ello. A sus casi 2 añitos ya está siguiendo los pasos de su padre, por lo menos en su estilismo. Así lo dejó ver la ex reina de belleza y pareja del cantante colombiano en sus redes sociales donde compartió una adorable foto de espaldas del pequeño en su casa en pantalones cortos y luciendo trenzas africanas, al estilo cornrrow, similar a las que ha llevado su papá en el pasado. "Cuando el padre peina su bebé", fue el mensaje que acompañó la imagen del niño cuyo rostro completo aún no ha sido revelado, solo en mayo del año pasado el intérprete de éxitos como "Mi gente" y "Con altura" compartió una retrato de sus ojos verdes. También Ferrer ha compartido imágenes de los piecitos del nene o de perfil. Río con trenzas J Balvin Left: Credit: Instagram / Valentina Ferrer Right: Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE Cabe resalta que decisión de privacidad de sus hijos también la han tomado otros artistas en el pasado como Residente y Drake, quienes publicaron la cara de sus hijo ya cuando estaban más grandes. El también empresario es un amante de la moda y constantemente está cambiando los colores de su cabello y lleva diferentes estilos de peinado, siendo las trenzas uno de sus estilos favoritos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que J Balvin al parecer está tomando un respiro de las plataformas sociales y está enfocado en seguir en contacto con sus fans a través de su gira de conciertos. "Tiempo de tour", dice la más reciente publicación en su perfil de Instagram en enero de este año.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Río, el hijo de J Balvin, copia el look a su papá

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.