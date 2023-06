Rihanna ya no será CEO de Savage X Fenty La cantante está dejando atrás el puesto que ha ocupado desde que fundó la marca en 2018. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna Credit: Cooper Neill/Getty Images Después de cinco años como directora ejecutiva de Savage X Fenty, Rihanna acaba de anunciar que dejará el cargo de su marca de lencería. "Ha sido hermoso ver que nuestra visión de Savage X Fenty impactó la industria en una magnitud tan increíble durante los últimos cinco años", dijo a Vogue Business en un comunicado el jueves. "Esto es solo el comienzo para nosotros, y continuaremos expandiéndonos de manera que siempre se conecte con el consumidor". En su lugar veremos a Hillary Super, ex directora ejecutiva de Anthropologie Group. El cambio comenzará el 26 de junio. savage x fenty, rihanna Pasarela Savage X Fenty en el 2018. | Credit: Ilya S. Savenok/Getty Images for Savage X Fenty Rihanna seguirá ocupando un papel de liderazgo en un nuevo puesto como presidenta ejecutiva, según Vogue Business. Aunque la cantante barbadense transformó su rol en su marca de lencería, sigue siendo la CEO de Fenty Beauty, su marca de maquillaje y productos del cuidado de la piel. La estrella no compartió la razón detrás del cambio, pero sabemos que pronto llegará su segundo hijo con su pareja A$AP Rocky. En una entrevista con British Vogue, la cantante también reveló que buscar lanzar su próximo disco en el 2023 después de 7 años.

