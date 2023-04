Rihanna se viste de azul para hacer un anuncio muy especial La cantante apareció por sorpresa en un evento en Las Vegas para dar una noticia con la que el color azul está muy relacionado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna es sin duda uno de los iconos mundiales de estilo sus elecciones de moda nunca pasan desapercibidas. Amante de los diseños vanguardistas y arriesgados, a la cantante le encanta marcar su silueta y presumir sus curvas, algo que no ha dejado de hacer durante sus embarazos. Con la tripa al aire o modelos pegados, como el rojo con el que anunció que espera su segundo hijo durante el Super Bowl, RiRi sorprendió a todos el pasado jueves en Las Vegas, al presentarse en la convención CinemaCon, pero por todo lo contrario. Rihanna vestida de azul anuncio especial Credit: Ethan Miller/Getty Images La de Barbados subió al escenario con una amplia túnica de mezclilla en color azul claro desteñido, larga por detrás y con un a abertura lateral, bajo la que llevaba altísimas botas anchas a juego, de la firma Y/Project. Con el cabello recogido en un moño alto, Rihanna presumió una elegante gargantilla de diamantes y zafiros, con aretes a juego, similar al que lució su hijito recientemente. En cuanto a su look de belleza, lució llamativas sombras azules, manicura color malva y labios brillante y jugosos en un tono natural. Rihanna vestida de azul anuncio especial Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon En la cuenta atrás de su embarazo y días después de que le vieran comprando un mameluco rosado, desatando los rumores de que espera una niña, la intérprete vistió de azul para anunciar que en la próxima película animada de Los Pitufos (The Smurfs), le pone voz a Pitufina (Smurfette), uno de los personajes principales. Rihanna vestida de azul anuncio especial Credit: Ethan Miller/Getty Images Además se dio a conocer que es productora del filme, que se estrenará en 2025, y compondrá e interpretará varias canciones para la película. Algo que no es nuevo para la artista, quien fue nominada al Oscar a Mejor Canción por su éxito Lift Me Up, parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever que interpretó en la pasada ceremonia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su elección para presentarse en el evento ha dividido a sus fanáticos, pues aunque siempre luce moderna y femenina, muchos pensaron que un atuendo tan oversized no le favorecía en absoluto. ¿Qué piensas de look que eligió Rihanna?

