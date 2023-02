Rihanna deslumbra con su look rojo pasión en el Super Bowl ¡y revela que está embarazada de nuevo! La cantante, mamá de un niño de 9 meses, impactó con su atuendo marcando su incipiente pancita y desatando los rumores de un nuevo embarazo que al final confirmó su representante. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actuación de Rihanna en el mediotiempo del Super Bowl de 2023 en el State Farm Arena en Glendale, Arizona, ha sido uno de los shows más esperados y seguidos a nivel mundial. La de Barbados no se subía a los escenarios desde 2016, y sus fanáticos estaban deseando verla y escucharla. Por supuesto, la cantante no defraudó y aprovechó los 13 minutos de espectáculo al máximo, incluyendo la mayor parte de sus grandes éxitos y luciendo unos llamativos looks en rojo fuego, confeccionados a la medida. También diseñadora para su marca de lencería Savage x Fenty, RiRi salió marcando pancita, lo que levantó muchas sospechas de un nuevo embarazo. Y aunque dio a luz hace 9 meses a su primer hijo y muchos pensaban que simplemente estaba presumiendo con orgullo su nuevo cuerpo, al final del espectáculo su representante confirmó que sí está a la espera de su segundo retoño. Rihanna Super Bowl 2023 look embarazo Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation Durante su primer embarazo, la artista dejó claro que no iba a cambiar su estilo sexy y arriesgado y en esta ocasión estamos seguros de que seguirá en su línea, tal y como dio a entender en el escenario. Primero apareció con un enterizo que nos recordó a los monos de esquí, muy deportivo y con la cremallera bajada, dejando a la vista un body rojo y un corsé de vinilo marcándole el pecho. Una creación de Jonathan Anderson para Loewe sobre la que llevó un chal acolchado de cuero, con guantes incluidos, diseñado por Pieter Mulier, director creativo de Alaïa. Rihanna Super Bowl 2023 look embarazo Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation Como accesorios, lució unos broches vintage de Joseph Saidian & Sons, varios pendientes de Messika, un reloj con diamantes de Jacob & Co. valorado en $72,000 y unos tenis, también rojos, de MM6 Maison Margiela x Salomon. Rihanna Super Bowl 2023 look embarazo Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation Para finalizar el show se colocó encima un gran abrigo acolchado, voluminoso, con cola y guantes, también de la firma Alaïa. Rihanna Super Bowl 2023 look embarazo Credit: Rob Carr/Getty Images A diferencia de otros artistas que han actuado en el Super Bowl, la intérprete de Umbrella no se cambió de vestuario, sino que fue quitando y añadiendo capas, dejando que la música y su vientre se llevaran todo el protagonismo. Rihanna Super Bowl 2023 look embarazo Credit: Ezra Shaw/Getty Images Sí que incluyó un guiño a Fenty Beauty, su marca de belleza, cuando se retocó el maquillaje en plena actuación aplicándose unos polvos traslúcidos. Un gesto que vale millones, teniendo en cuenta lo costosos y famosos que son los comerciales de este gran evento deportivo. En su maquillaje, muy sencillo, destacaba su piel impecable, el delineado de ojos y por supuesto, sus labios, maquillados con su labial líquido Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick en su nuevo tono The MVP. Rihanna Super Bowl 2023 look embarazo Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation La cantante coronó su look con el cabello recogido en una cola alta de la que partía una trenza, y varios mechones sueltos enmarcándole el rostro. Además del impactante atuendo rojo de la superestrella, el Super Bowl nos dejó otros momentos fashion, como la divertida camiseta que llevó la modelo Cara Delevingne en la que podíamos leer "El concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol, raro pero bueno". Blake Lively compartió una imagen familiar durante el partido en la que aparece con una camiseta ceñida y… ¡sin tripa! Por lo que adivinamos que la actriz, muy discreta con su vida privada, ya ha dado a luz a su cuarto hijo con Ryan Reynolds. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué te pareció la actuación de Rihanna? ¿Y el vestuario? Nosotras ya tenemos ganas de ver cómo la cantante de Diamonds se viste durante este sgundo embarazo. ¡Enhorabuena!

