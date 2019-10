Este es el sexy video de Rihanna que obtuvo más de 10 millones de vista en menos de 24 horas La cantante se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos seguras de que Rihanna no tiene que publicar una foto o video en traje de baño, pero obviamente hacerlo no le cuesta mucho y causa una gran reacción no solo de sus miles de seguidores, sino hasta en la prensa. Y es que la cantante se ha sabido ganar su puesto en el corazón de sus fanáticos y por supuesto en el mundo del espectáculo, claro está sin olvidar que ahora también es la creadora de una de las marcas de maquillaje más exitosas. Pero, eso no quita que de vez en cuando suba un poco la temperatura mostrando su increíble figura. La cantante se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en alguna playa paradisíaca y entre tomar el sol, disfrutar del ruido de las olas y de alguna que otra margarita, la artista sacó tiempo para grabar un video en bikini mostrando sus increíbles atributos. La intérprete de We Found Love portaba un sexy bikini negro que dejaba ver sus increíbles curvas, un pareo también negro pero transparente, lentes de sol y un fabuloso clutch oversized de Bottega Veneta, que cuesta $3,100, que usó como su bolso de playa. Ah, la vida de los ricos y famosos. El video, hecho en cámara lenta, ya tiene más de 10 millones de vista y casi 100 mil comentarios no solo de sus fans, sino también de varios de sus amigos famosos, quienes no vacilaron en elogiar sus atributos. Advertisement EDIT POST

