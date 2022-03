¡Wow! Rihanna llegó al desfile de moda de Dior en ropa interior La cantante dejó a todos boquiabiertos cuando se apareció con este revelador look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna siempre ha dado mucho de que hablar, ya sea con su música o con su exitosa línea de belleza. Pero no podemos negar que es ahora, más que nunca, que la artista está en boca de todos gracias a su primer embarazo, uno que anunció hace pocas semanas. La cantante espera su primer hijo junto a su pareja el rapero A$AP Rocky y desde el momento en que anunció esta increíble bendición, la artista no ha dejado de sorprendernos con sus increíbles y sensuales looks. Desde atuendos de jeans, faldas y crop tops, en los que su barriga de embarazo es la protagonista, hasta ceñidos vestidos que la hacen lucir radiante en todo momento. Eso sí, el look más atrevido e impactante que ha llevado hasta ahora es, sin duda, el que eligió para asistir al desfile de Dior, en el marco de la Semana de la moda de París. Y es que en esta ocasión la artista dejó muy poco a la imaginación cuando llegó al lugar con su ropa interior negra a la vista, una falda transparente del mismo color, botas a la rodilla, un abrigo de cuero y accesorios plateados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rihanna embarazada en ropa interior Credit: Edward Berthelot/Getty Images Rihanna embarazada en ropa interior Credit: Edward Berthelot/Getty Images Rihanna embarazada en ropa interior Credit: Marc Piasecki/WireImage Por obvias razones la futura mamá se convirtió en el centro de atención del importante desfile. Este es solo el segundo día de la Semana de la moda, así es que estamos seguras de que la empresaria seguirá dando mucho de qué hablar y nos continuará deleitando con sus atrevidos atuendos de maternidad.

