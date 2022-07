Rihanna reaparece por primera vez tras dar a luz y es la mamá más cool La cantante fue vista en un festival de música en Londres, al que asistió como público para apoyar a su pareja A$AP Rocky, con una llamativa cazadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna ha vuelto a la vida pública casi dos meses después de dar a luz a su primer hijo, un varón, junto al cantante A$AP Rocky. Aunque muchas mujeres cambian su estilo después del parto, bien por comodidad, por haber cambiado su figura o para facilitar la alimentación del bebé; esa no es Rihanna. Durante su embarazo, la de Barbados ya dejó claro que el hecho de que su barriga aumentara mes a mes no iba a introducir cambios en sus arriesgados y provocativos looks, y ahora ha confirmado que es la mamá más cool de la tierra. La intérprete, quien hace pocos días publicó un video promocionando un labial de su línea Fenty Beauty, fue vista en Londres luciendo más RiRi que nunca. Mientras su pareja se arreglaba el cabello en una barbería, la cantante de Umbrella conversaba con los otros clientes de manera amistosa y despreocupada. Esa misma tarde fue captada por algunos fanáticos entre el público del festival de música Wireless, en el que Rocky era la estrella principal. Para la ocasión, la también empresaria eligió un top y un ajustado pantalón negro combinados con una chaqueta bomber oversized de color azul marino firmada por Prada, con la capucha bordeada con plumas. Como accesorios, pendientes de aro, una gruesa cadena plateada, una gargantilla de diamantes y unas lentes de Chanel también decoradas con plumas negras. Con el cabello suelto y lacio, la cantante se convirtió en el centro de todas las miradas en la capital británica. ¿Es o no es la mamá más moderna? Rihanna es la mamá más cool Credit: Instagram En junio, ella y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primogénito y desde entonces pasa mucho tiempo en su casa en Los Ángeles. "Rihanna apenas deja su lado. Es una mamá fantástica" dijo una fuente a la revista People. "Quería dar a luz en Los Ángeles porque tiene una casa grande con jardín. Disfruta mucho sentarse afuera con el bebé". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y aunque sus admiradores ya la echan de menos, parece que la polifacética estrella no tiene prisa por volver al trabajo., Según la misma fuente, "disfruta mucho de pasar ratos tranquilos con su bebé". ¡Enhorabuena RiRi y a seguir revolucionando el mundo de la moda!

