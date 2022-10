Rihanna impacta junto a su pareja en su primera alfombra roja tras dar a luz La cantante y empresaria lució un original vestido de lentejuelas coordinada con el atuendo de A$AP Rocky, padre de su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a una alfombra repleta de estrellas, en la premiere de Black Panther Wakanda Forever el pasado miércoles en Los Ángeles, todos los ojos se enfocaron en la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky. Ya habíamos visto a RiRi salir a cenar o por la calle desde que se convirtió en mamá el pasado mayo, siempre con looks modernos y vanguardistas. Pero esta ha sido su primera alfombra dede que dio a luz a su pequeño. Y desde luego no ha perdido su toque con la moda. La de Barbados apostó por un vestido confeccionado en lentejuelas de color verde militar con detalles de mezclilla, escote palabra de honor y una pequeña cola de la colección de otoño-invierno 2022 de Rick Owens. Un traje que evoca la Alta Costura de los años 50 y el dramatismo de los 80 con originales volúmenes a la altura de la cadera. Para completar su look, usó sandalias al tono que dejaban al aire su pedicura en blanco y guantes largos de cuero beige. Rihanna impacta look Black Panther Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Aunque su mejor accesorio sin duda fue el padre de su hijo. El también cantante A$AP Rocky optó por una chaqueta estructurada y pantalones a juego con el traje de su amada para acompañarla en esta glamorosas noche. En cuanto al look de belleza de la artista, sencillo y natural, nos dejó boquiabiertos con su melena suelta en suaves ondas, y un maquillaje impecable con sombras metálicas combinadas con los colores de su vestido y labios perfilados en color marrón. Rihanna impacta look Black Panther Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Impresionante también fue la joyería que empleó, protagonizada por unos llamativos aretes rígidos de diamantes en el lóbulo de la oreja izquierda y otros más pequeños también de diamantes. Su posado en la alfombra llega un día después de que la también empresaria anunciara su vuelta a la música, con una nueva canción después de seis años que además es el tema principal de la película Black Panther Wakanda Forever, en cines el próximo 11 de noviembre. Según un comunicado, el tema titulado "Lift Me Up" es un tributo a la vida y el legado de Chadwick Boseman, quien encarnó al superhéroe africano hasta su muerte a causa de un cáncer de colon y podremos escucharlo el próximo 28 de octubre. Rihanna impacta look Black Panther Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la alfombra se dieron cita otras estrellas como Lupita Nyong'o, Angela Basset, Tessa Thompson, Karrueche Tran o Tyler Perry. Parece que la maternidad le ha insuflado mucha energía a RiRi, quien hace poco anunció su actuación en el medio tiempo del Super Bowl 2023 y ayer mismo compartió el reparto de celebridades para el show Savage x Fenty Volumen 4, el espectáculo de su firma de lencería, en el que participarán famosas como Ángela Aguilar, Anitta o Irina Shayk.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rihanna impacta junto a su pareja en su primera alfombra roja tras dar a luz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.