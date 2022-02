Rihanna presume embarazo en un sexy y revelador atuendo y un collar de $13,000 La cantante de Barbados espera su primer hijo junto a A$AP Rocky y muestra con orgullo su barriga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna sexy embarazo Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante Rihanna está embarazada de su primer hijo y muestra con orgullo su pancita allá donde va. Hace una semana compartía con el mundo su estado de buena esperanza, que había ocultado con mucho éxito durante varios meses gracias a sus elecciones de moda. Pero ahora que se conoce la noticia, la de Barbados vuelve a apostar por su estilo único que mezcla prendas casuales con otras piezas más atrevidas y sensuales. La interprete de Diamonds y el rapero A$ap Rocky anunciaron su futura paternidad con un romántico paseo por el Harlem de Nueva York. Rihanna, a pesar de las bajas temperaturas, presumía de tripa al aire ataviada con un fabuloso abrigo acolchado de la colección otoño/invierno 1996 de Chanel desabrochado, pantalones de mezclilla de Vetements, un lujoso collar con una cruz de Christian Lacroix y cinturón de cadenas también de Chanel. Un conjunto que casi rompe internet, obra de su estilista Jahleel Weaver. Después, la incipiente barriga hizo su debut en Instagram en una imagen en la que la también empresaria, presumiblemente en su cuarto de baño, posa frente al espejo mientras se levanta la camiseta de fútbol americano que lleva y mira hacia abajo con el cabello rizado suelto, cayéndole en cascada por la espalda y por el rostro. Rihanna embarazada abrigo Chanel Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Ahora, la que fuera elegida como Icono de Estilo por el CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda de América por sus siglas en inglés) en el 2014, ha apostado por un atuendo muy sexy para pasear su embarazo por Beverly Hills que no ha dejado indiferente a nadie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rihanna mostró piel con un top con cordones de Jean Paul Gaultier $480) bajo una chaqueta estilo bomber reversible de Carhartt x Wardrobe NYC ($750) y leggins con estribo de The Attico ($630). Como accesorios, unos tacones con pulsera de pedrería al tobillo de Jimmy Choo ($950), lentes de sol de Balenciaga ($830) y varios collares, entre los que destaca el sostén de cadena con diamantes de Jacquie Aiche ($13,000). Rihanna embarazada tripa desnuda Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group "Tener un bebé es algo a lo que nunca le ha prestado atención, pero estar con Rocky le ha abierto a la idea. No podría estar más feliz y está muy emocionada por convertirse en mamá", le dijo una fuente a la revista People. "Ama todos los cambios que experimenta su cuerpo durante el embarazo y siempre ha celebrado a las mujeres embarazadas en sus desfiles para Fenty". ¡Estamos deseando ver cómo evoluciona el estilo de embarazada de Rihanna mientras crece su barriguita!

