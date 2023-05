Rihanna presume curvas con llamativo minivestido y homenajea a Karl Lagerfeld antes de la gala del Met La cantante salió a cenar por Nueva York con un conjunto de piel en blanco y negro que incluía un extravagante sombrero y originales gafas de Chanel. ¿Qué lucirá en la gala del Met? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que algunas celebridades no pueden esperar a hoy lunes por la noche para sacar sus mejores galas del armario y posar en la gala del Met de este año. Si el otro día Kim Kardashian visitaba los cuarteles de Chanel hablando de su inspiración para el evento, y Jennifer López rememoraba detalles de su último look, ahora es Rihanna la que ha comenzado ya a homenajear a Karl Lagerfeld. Recordamos que el tema de este año es la carrera y legado que dejó el diseñador alemán, fallecido en el 2019, y que esta noche deberíamos ver diseños que rememoren las creaciones más míticas de Lagerfeld, aunque una nunca sabe cómo de fieles serán los asistentes a la temática fijada por Anna Wintour, editora de Vogue y organizadora del evento. Conocemos algunos detalles, como que la actriz española Penélope Cruz es una de las anfitrionas de la gala o que Paris Hilton asistirá por primera vez a tan esperada fiesta de la moda. Rihanna llamativo look pelo Karl Lagerfeld Credit: Instagram El sábado, la cantante de Barbados salió a cenar al restaurante Caviar Russe de Nueva York, ataviada con varias piezas creadas por el Kaiser de la moda, quien fue el director creativo de Chanel desde 1983 hasta su muerte. RiRi marcó sus curvas de embarazada con un minivestido blanco de piel sintética con aberturas en los costados de la firma Coperni, que combinó con una chaqueta negra corta de Chanel, con un ribete blanco del mismo tejido. Rihanna llamativo look pelo Karl Lagerfeld Credit: Instagram "Ni siquiera es lunes", escribió la también diseñadora bajo las imágenes de su look, haciendo referencia a este lunes, 1 de mayo, cuando se celebra la famosa gala del Met. Rihanna llamativo look pelo Karl Lagerfeld Credit: Instagram Llamaron la atención sus gafas blancas, con el logo de la maison francesa y un gran sombrero, también de pelo, coordinado con el resto del conjunto. Finalizó su atuendo con unas sandalias de tiras finas y pedrería abrochadas al tobillo. Rihanna llamativo look pelo Karl Lagerfeld Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rihanna, quien ha asistido a la gala más fashionista en nueve ocasiones, es una de las más esperadas en la alfombra pues nunca defrauda con sus elecciones de estilo. Además, sabemos que su embarazo no es ningún impedimento para decir presente, pues en la edición de 2022 ya participó y estaba en el tercer trimestre de su primer embarazo. ¿Quién más tiene ganas de verla esta noche?

