Rihanna engalana la portada de Vogue con un sexy jumpsuit de encaje que deja todo a la vista La artista habló de los detalles de su embarazo, su estilo en esta nueva etapa y de un detalle que la tiene muy preocupada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que anunció que estaba en espera de su primer hijo, Rihanna se convertido en la embarazada más famosa y también la más fashion. Y es que la cantante se ha encargado de usar los looks más cool y atrevidos durante los últimos meses, dejando a muchos boquiabiertos. Ahora, la también empresaria vuelve a cautivar con las fotos que realizó para la edición de mayo de la revista Vogue. Para engalanar la portada de dicha publicación, la artista eligió un sensual jumpsuit rojo de encaje de Alïa, combinado con zapatos de punta del mismo color y el popular wet look en su larga melena negra. En la entrevista que acompaña las fotos, la cantante admitió que no es fanática de la ropa de maternidad y que aún estando a pocos meses de dar a luz, sigue manteniendo su estilo. "Cuando me enteré de que estaba embarazada, me dije, 'no hay manera de que yo me vaya a de compras al área de maternidad'", le dijo Rihanna a Vogue. "Lo siento, es muy divertido vestirse. No voy a dejar que esa parte [mía] desaparezca porque mi cuerpo está cambiando". En otra de las imágenes, la fundadora de la marca Fenty Beauty aparece sentada en un mueble con un abrigo negro oversized, ropa interior y un collar que adorna su barriga. Mientras que en otra imagen aparece luciendo como toda una diosa con vestido transparente con cola, combinado con un velo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora mismo y yo no voy a sentirme avergonzada de eso", confesó la artista, a quien hemos visto con la ropa supersexy y reveladora. "Este momento debe ser para celebrar porque, ¿por qué hay que ocultar el embarazo?". Rihanna Vogue May 2022 Cover Rihanna en la portada de Vogue Mayo 2022 | Credit: ANNIE LEIBOVITZ/VOGUE Rihanna Vogue May 2022 Cover Rihanna en la portada de Vogue Mayo 2022 | Credit: ANNIE LEIBOVITZ/VOGUE Rihanna Vogue May 2022 Cover Rihanna en la portada de Vogue Mayo 2022 | Credit: ANNIE LEIBOVITZ/VOGUE Durante esta conversación, Rihanna también aseguró que no planeó su embarazo, pero que tampoco lo estaba evitando. Como tampoco evitará darle el seno a su pequeño. "Estoy rezando para que mi cuerpo me lo permita". Eso sí, lo que no quisiera experimentar es esa depresión postparto que experimentan muchas mujeres. "¿Me voy a sentir fuera de control emocionalmente?", dijo. "Esas son las historias que escucho de otras mujeres [y] que me asustan".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rihanna engalana la portada de Vogue con un sexy jumpsuit de encaje que deja todo a la vista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.