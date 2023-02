Rihanna se destapa y presenta a su hijo en la portada de British Vogue Mamá, papá e hijo posan en esta maravillosa sesión de fotos ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rihanna sigue en boca de todos. Sólo días después de su increíble actuación en el medio tiempo del Super Bowl, la cantante impactó en la portada de una de las revistas más importantes del mundo de la moda, British Vogue. Y aunque no es su primera vez protagonizando la portada, esta edición fue más especial que nunca gracias a dos invitados especiales: su pareja, A$AP Rocky, y su hijo de nueve meses. La portada presenta una dulce foto familiar de los tres en la playa, con Rocky sosteniendo al bebé sonriente y dándole un beso en la frente mientras Rihanna camina frente a los dos, posando en un traje de Chanel. El editor en jefe de la revista, Edward Enninful, también fue el estilista para la sesión de fotos, eligiendo los elegantes trajes que vistió la artista. "Esta es la tercera vez que tengo el placer de que la superestrella aparezca en la portada durante mi mandato, y esta es sin duda la más extraordinaria. Bienvenida de nuevo Rihanna y felicidades por las maravillosas noticias de tu familia en expansión: te hemos extrañado", escribió el editor. Como era de esperar, el glamoroso maquillaje de Rihanna fue creado con productos de Fenty Beauty, su propia marca. Junto a la entrevista en la revista y en Vogue.com, vemos más fotos dulces del bebé, cuyo nombre aún no se ha anunciado, junto a su mamá y posando sólo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las adorables tomas de su hijo marcan las primeras imágenes de él desde que Rihanna dio la primera mirada oficial al bebé en un lindo video en TikTok en diciembre. Rihanna y Rocky, ambos de 34 años, dieron la bienvenida a su hijo en mayo y en el verano la familia crecerá una vez más.

